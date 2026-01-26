Politico: Kaja Kallas szerint Ursula von der Leyen egy diktátor

Háttérbeszélgetésekre hivatkozva arról ír a brüsszeli Politico, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főbiztos nem egy esetben diktátornak nevezi Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.

A brüsszeli Politico az Öt legkeményebb brüsszeli állás című írásában beszél részletesebben vezető tisztviselők – többek között Mark Rutte NATO-főtitkár vagy Maros Sefcovic kereskedelmi biztos – hátteréről és munkaköréről, de pár bekezdés erejéig (Orbán Viktor miniszterelnök szavajárásával élve) „hízelegnek” Ódor Bálint magyar nagykövetnek is.

A felsorolt tisztviselők közül kiemelik Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi főbiztosának személyét. Vele kapcsolatban arról ír a brüsszeli portál diplomáciai forrásokra hivatkozva, hogy a korábbi észt kormányfőnek, jelenlegi uniós főképviselőnek eredetileg a mediterrán térségért felelős biztosi pozíciót ígérték, azonban ezt elvették tőle, amikor a bizottság létrehozta a Közel-Keletért és Észak-Afrikáért felelős főigazgatóságot (DG MENA), miközben a Von der Leyen-adminisztráció tevékenyen építette le az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS).

Mindezek miatt a Politico szerint

Kaja Kallas magánbeszélgetéseken többször is diktátornak nevezte Ursula von der Leyent, hozzátéve azonban, hogy keveset vagy semmit sem tud tenni ez ellen.

A brüsszeli lapnak egy névtelenséget kérő forrás beszélt a zárt ajtó mögötti kijelentésről. Nem Kaja Kallas az első külügyi főbiztos, akivel sajtóértesülések szerint Ursula von der Leyennek nem jó a viszonya: a Politico szerint az Európai Bizottság elnöke már Kallas elődjével, Josep Borrell-lel sem ápolt jó viszonyt.

És – ha már kemény brüsszeli állások – az EU külügyi főképviselőjének ettől függetlenül sincs könnyű dolga, miután a Kreml nemrég közölte: nem hajlandó tárgyalni vele a továbbiakban – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán is.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)