Paprikaspray-vel felszerelt drónokat vetnek be az emberekre támadó medvék ellen Japánban

Szerző: hirado.hu
2026.01.26. 19:00

Paprikaspray-vel felszerelt drónokkal próbálják kiszorítani a nagyvárosok lakóövezeteiből a medvéket Japánban.

Hangszórókkal, villogó fényekkel és paprikaspray-vel felszerelt drónokkal próbálják elriasztani a lakott területeken kószáló medvéket Japánban, mivel egyre több halálos áldozata és sérültje van az emberek ellen irányuló medvetámadásoknak az ázsiai országban – írja az Index.

Egyelőre nem tudni, lesz-e eredménye a drónok bevetésének, Isinomaki város tisztviselői egyelőre csak medvejelmezbe öltözött emberen demonstrálták az eszköz képességeit.

 

Az intézkedésre azután kerül sor, hogy az elmúlt években egymást érték a gyakran halálos tragédiával végződő medvetámadások az országban. Az emberre is rárontó vadállatok már a nagyvárosok lakóövezeteiben is megjelentek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock) 

