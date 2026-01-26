Megbénította Németországot az időjárás: több száz baleset, iskolabezárásokat és közlekedési leállást okozott a havazás

Időjárási káosz Németországban – fogalmazott a német Welt az országukban évek óta nem tapasztalt téli időjárásról. A portál beszámolója szerint egy, az Alpok felől észak felé vonuló, időjárásilag jelentős ciklon miatt a vasárnap éjszaka és a hétfő reggeli órákban országszerte heves havazás és jegesedés alakult ki. A német Meteorológiai Szolgálat (DWD) arról adott tájékoztatást, hogy hétfő délig többfelé 5–15, egyes térségekben akár 20 centiméter friss hó is hullhat. A fagyott esővel kísért csapadék különösen Dél- és Kelet-Németországban bénítja meg a reggeli közlekedést, miközben az ország északi részén az időjárási viszonyok miatt iskolák maradnak zárva.

Észak-Németországban a havazás és a csúszós utak miatt több területen elmaradt a tanítás, miközben a közlekedés egyre nehézkesebb. Buszjáratok maradtak ki vagy rekedtek el az utakon, a meteorológusok pedig akár 10 centiméter friss hóra és helyenként fagyott esőre figyelmeztetnek.

Németország déli részén alakult ki a legsúlyosabb helyzet, ahol a „viharos jellegű, rendkívüli mennyiségű friss hó” jelentős korlátozásokat okoz a közúti és tömegközlekedésben. A meteorológusok emellett arra figyelmeztetnek, hogy a fák nem bírják el a hó súlyát. A Heilbronn járásban hétfőre virradó éjszaka 15–20 jármű, főként teherautók, rekedt a hóban egy autópálya-felhajtón.

Ulm térségében a rendőrség szóvivője „balesetek sorozatáról” beszélt, mivel reggelig több mint 50 balesetet regisztráltak, amelyeket hóval borított és jeges utak okoztak. Azonban még rosszabb a helyzet a Reutlingen környékén, ahol vasárnap délutántól kora reggelig több mint 100 balesetet jegyeztek fel, több százezer eurós anyagi kárral.

Kelet-Németországban a fő veszélyt a jegesedés jelenti, ahol a kezdeti fagyott eső csak később váltott át havazásba. A meteorológiai szolgálat komoly fennakadásokat vár a közúti és vasúti közlekedésben.

Berlinben már leállították a villamosközlekedést a befagyott felsővezetékek miatt, Szász-Anhaltban pedig ideiglenesen a helyi tömegközlekedést is felfüggesztették.

A meteorológiai szolgálat szerint a csúszásveszély napközben is fennmarad, sőt, hétfőn napközben is további havazásra számítanak.

Nyugat-Németországban elszórtan szintén havazás fordult elő, több autópályát pedig összefüggő hóréteg borított be.

A téli útkarbantartó szolgálatok folyamatosan dolgoznak, miközben a hófelhők tovább terjednek a nagyobb városi térségek irányába. A Német Meteorológiai Szolgálat Észak-Rajna–Vesztfália legtöbb térségében egy–öt centiméteres havazásra számít.

Kiemelt kép forrása: X.com