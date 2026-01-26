Még mindig nincs ítélet: harmadik alkalommal indult per Ján Kuciak szlovák újságíró meggyilkolásának egyik ügyében

A bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróságon hétfőn már harmadik alkalommal indult bírósági per Ján Kuciak szlovák újságírónak és barátnőjének, Martina Kusnírovának 2018. februári meggyilkolása ügyében – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A mostani ügyben az újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kocner nagyvállalkozó, illetve a gyilkosság megrendelésében közvetítéssel vádolt Alena Zsuzsová ülnek a vádlottak padján.

A szlovák nagyvállalkozó és Zsuzsová ügyében már 2020 szeptemberében született egy mindkettőjüket felmentő ítélet, ám ezt az ügyész fellebbezése alapján a szlovák legfelsőbb bíróság 2021 júniusában érvénytelenítette, és az ügyet újratárgyalásra visszautalta a bazini különleges bíróságra.

Ezt követően a bazini bíróság 2023 májusában tárgyalt az ügyről, akkor Kocnert ismét felmentették, Alena Zsuzsovát viszont 25 év szabadságvesztésre ítélték halmazati büntetésként az újságíró-gyilkosság ügyében közvetítés miatt, illetve egy másik ügyben, amelyben ügyészek meggyilkolására való előkészület volt a vád. Az akkori ítéletet azonban ismét felülbírálta a legfelsőbb bíróság.

Marián Kocner jelenleg jogerős szabadságvesztés-büntetését tölti, 2021-ben egy másik perben – egy váltóhamisítási ügyben – 19 év szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság.

A szlovák újságíró-gyilkosság ügyében eddig három jogerős ítélet született.

Elsőként a vád koronatanúját, Andruskó Zoltánt különálló perben, vádalku keretében 15 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, amiért kifizette a bérgyilkosságért járó honoráriumot a tettet végrehajtó és ezt beismerő Miroslav Marceknak, akit 25 év szabadságvesztésre ítéltek. Ugyancsak már korábban 25 év szabadságvesztés-büntetést róttak ki Tomás Szabóra, aki az ellene felhozott vádak szerint egy másik gyilkosságban bizonyult bűnösnek, illetve abban, hogy segédkezett az újságíró-gyilkosság elkövetésében.

Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságírót és barátnőjét, Martina Kusnírovát 2018 február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban fekvő Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást váltott ki az országban, amit sosem látott méretű tüntetéssorozat követett. Mindez belpolitikai válsághoz vezetett akkoriban: a kormány több tagja távozott, és lemondott Robert Fico kormányfő is.

Kiemelt kép: a meggyilkolt szlovák tényfeltáró újságíró, Ján Kuciak és élettársa, Martina fényképe Pozsonyban 2018. február 27-én. Az újságíró és párja holttestét február 25-én találták meg nagymácsédi otthonukban. A rendőrség szerint a bűntényt feltehetőleg Kuciak tevékenységével összefüggésben követték el. (MTI/TASR/Jakub Kotian)