Kiürülnek a német gáztározók, az árak emelkednek, mindent azonnal felhasználnak, ami hajókon érkezik

A német gáztározók még a 41 százalékos töltöttségi szintet sem érték el, miközben Németország az idei év leghidegebb napjaira készül – erről ír a Die Weltwoche. A portál szerint a gázhiány elsődleges oka az, hogy a beérkező cseppfolyósított földgázt (LNG) – aminek folyamatosan emelkedik a beszerzési ára – a lakosságnak közvetlenül és azonnal fel kell használnia, miközben alig raktároznak el földgázból stratégiai tartaléknak. Mindeközben az Európai Unió a háborúra hivatkozva az orosz földgázról való teljes leválást várja el.

A bajorországi gáztározók kritikus fontossággal bírnak a dél-németországi ellátás szempontjából, ennek ellenére még a 2025. május 5-én elfogadott, a „gáztároló létesítmények töltési szintjének módosításáról szóló rendeletben” előírt minimális kapacitást sem érik. A portál az Energy Storage Initiative adatai alapján azt írja,

a bajor tározók töltöttségi szintje helyenként 6 százalék alatt van, miközben ennek a szintnek február előtt már legalább 40 százalék felett kellene lennie a törvényi előírások szerint.

Az öt bajor tárolóhely közül négy már 30 százalék alatt van, és az átlagos feltöltési szint csak körülbelül 25 százalék – teszi hozzá a Weltwoche. Kiemelik, a wolfersbergi helyzet különösen kritikus, mivel kevesebb mint 6 százalékos a feltöltési szint. Inzenham-West mellett az érték nemrég még 19 százalék alatt állt, míg

Bajorország legnagyobb tárolója, a Breitbrunn mellett található csak körülbelül 20 százalékon áll.

Csak a Bierwang melletti tárolóegység tudta még számszerűen kielégíteni a követelményt, azonban maximális kitermelés mellett kevesebb mint két hét még az is alatt kiürülne. Tovább Németország teljes területén a helyzet kritikus a gázellátás szempontjából, az ország teljes tárolószintje nemrégiben a 38 százalék alá esett.

Miközben a német tározók töltöttsége a 41 százalékot sem éri el – várhatóan az ország évek óta leghidegebb telén –, addig a cseppfolyósított gáz beszerzési ára folyamatosan növekszik, erről ír az Apollo News a Gas Infrastruktur Europa adataira hivatkozva. Múlt hétfő óta ráadásul tovább növekedett a fogyasztás a hideg miatt, miközben megnövekedett fogyasztást a teljes német gázinfrastruktúra csak az igazán hideg napokon engedheti meg magának úgy, hogy a teljes kapacitás több mint 1,3 százaléka „kivonás” mellett sem kerüljön a a nulla pont közelébe a tél végére.

Mindeközben gázutánpótlás alig jut a töltőegységekhez, köszönhetően a vezetékes földgázbeszerzések visszaesésének, amelyet az LNG-terminálokon keresztül cseppfolyósított földgázzal való pótlásnak.

A hálózatba juttatott LNG-t ugyanis azonnal fel kell használni, nem lehet elraktározni.

Az idei tél legmagasabb bruttó tárolását két héttel ezelőtt, pénteken érték el, mindössze 105 gigawatt órával (GWh), múlt hétfőn viszont csak 2 GWh volt. Két héttel ezelőtt a fogyasztás napi 1 085 és 2 105 GWh között alakult, az idei fogyasztási csúcsot pedig január 7-én érték el, akkor 3 418 GWh volt a fogyasztás. A portál megjegyzi, a helyzet egyértelművé teszi, hogy mennyire kevés utánpótlás ellensúlyozza a gáztároló létesítmények kiürítését, amelyek töltőszintje már történelmileg alacsony szinten van. A portál kifejti,

a 2026. január 1-jén elért 57 százalékos tárolószint alapján akár februárban is hatalmas gázhiányra lehet számítani Németországban, ha a hőmérséklet a 2010-es télhez hasonlóan alakul.

Két héttel ezelőtt péntek óta a gázárak is jelentősen emelkedtek, míg korábban a piaci ár heteken keresztül 30 euró körül mozgott megawatt óránként, a két héttel ezelőtti pénteken ez az ár már 40 euróra emelkedett. Január 11-én Klaus Müller, a Szövetségi Hálózati Ügynökség képviselője még megnyugtatóan nyilatkozott: „A kereskedők és a szállítók szükség esetén további gázt tudnak beszerezni” – írta a zöldpárti politikus és Habeck bizalmasa. Elmondásuk szerint, akkor még nem volt előre látható a tendencia.

Azonban, ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu írtunk, az Európai Unió a háborúra hivatkozva az orosz földgázról való teljes leválást várja el abban a reményben, hogy ezzel csökkentheti Oroszország energiahordozókból származó bevételeit.

„Nagyon világosan kell fogalmaznunk: ez Oroszország háborúja. Az elkövetőnek kell megfizetnie a háború árát”

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, indokolva annak idején a 19. szankciós csomag bevezetését.

Ezzel szemben még legalább öt évig kénytelenek orosz gázt használni az uniós tagállamok, sőt, több nyugat-európai ország – mint például Spanyolország – továbbra is nagy mennyiségben vásárol orosz földgázt.

