Izraelben folytat tárgyalásokat a honvédelmi miniszter

Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén – írta a honvédelmi miniszter Facebook-oldalán hétfőn.

„Fontos tárgyalásokra érkeztünk Tel-Avivba, amelyek tovább erősítik Magyarország biztonságát. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiájával rendelkezik” – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi tárca vezetője a bejegyzéshez fűzött hozzászólásában hangsúlyozta:

„Ezek az egyeztetések segítenek abban, hogy a magyar védelem a jövő kihívásaira is felkészült legyen.”

A miniszter egy későbbi bejegyzésében videóban számolt be a tárgyalásról. Ebben Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, „a szemünk előtt alakul át a megszokott világrend, és ebben Izrael meghatározó szereplő.”

Hozzátette:

Magyarország és Izrael barátsága az elmúlt években tovább erősödött, Izrael mindig számíthatott Magyarország támogatására.

Mint mondta, a hétfői tárgyaláson elmélyíthették a két ország közötti katonai kapcsolatokat, és a védelemipari együttműködést, amely az elmúlt években jelentősen bővült.

„Izrael a jövő katonai technológiáját fejleszti és használja, amiből Magyarország épülni tud” – fogalmazott, kiemelve: ezért is volt fontos, hogy Tel-Avivban találkozhatott az izraeli védelmi miniszterrel.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)