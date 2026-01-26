Heten meghaltak a hóesésben történt maine-i repülőgép-szerencsétlenségben – VIDEÓ

Hét ember halt meghalt abban a repülőszerencsétlenségben, amely az Egyesült Államok északkeleti részén vasárnap történt hóesésben; egy túlélő van – közölte a szövetségi légügyi hivatal hétfőn.

A bejelentés szerint a Bangor Nemzetközi Repülőtéren vasárnap este hóesésben szállt fel 8 emberrel a fedélzetén egy magántulajdonban lévő Bombardier Challenger 600-as típusú kisrepülőgép, amely nem sokkal később lezuhant. A balesetnek egy túlélője van, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update the FAA has reported that 7 people perished with 1 survivor in the plane crash at the Bangor International Airport in Maine late last night. The plane arrived from Houston, then took off a bit later with bad weather and crashed during takeoff.. pic.twitter.com/tP1glSPt8s — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) January 26, 2026

A jelentések szerint

a térségben a baleset idején még nem volt jelentős, forgalmat akadályozó a hótakaró, de az incidenst követően a repülőteret lezárták.

A szerencsétlenséget a repülésügyi hivatal és a szövetségi közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálja, a lehetséges okokról egyelőre nem adtak ki közleményt.

Nyilvánosságra került a repülőtér irányítótornyának rádiókommunikációja, amely szerint közvetlenül a felszállást követően történt váratlan esemény, amelynek nyomán a gép tetejére fordulva lezuhant. A földet éréskor a jármű kigyulladt.

A kisrepülőgép egy texasi vállalat tulajdonában volt.

A kiemelt kép forrása: X.com