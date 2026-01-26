Erőszakosan, minden szabályt áthágva vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba 2027-ben – figyelmeztet a szerb elnök

Aleksandar Vucic szerint az Európai Unió már eldöntötte: Ukrajnát 2027. január 1-jén felveszik, még akkor is, ha ehhez a szabályokat meg kell változtatni, sőt erővel kell az ellenző államokat félretenni.

Ahogyan azt a hirado.hu is megírta az Európai Unió tervei között szerepel, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől az EU tagja legyen. Aleksandar Vucic, szerb államfő szerint a csatlakozás pedig nem a jelenlegi szabályok szerint fog megtörténni, hanem az eljárások átalakításával, kényszerrel és az uniós normák figyelmen kívül hagyásával – írja a szerb blic.rs.

Vucic úgy fogalmazott: az idei évben komoly törések várhatók az Európai Unión belül és a nemzetközi politikában is. Szerinte mindez egy nagyobb terv része, amelynek egyik kulcseleme Ukrajna gyors felvétele az unióba.

A szerb elnök hangsúlyozta: sem Lengyelország, sem Csehország, sem Magyarország, sem Szlovákia nem fog egyetérteni ezzel az iránnyal.

Vucic szerint a béketerv érvényesítéséhez és a harcok lezárásához Ukrajnát mindenképpen uniós taggá kell tenni, még akkor is, ha ez szembemegy a jelenlegi eljárásokkal.

„A procedúrákat meg fogják változtatni, erőszakkal, a szabályokkal és mindennel ellentétesen”

– jelentette ki.

Zelenszkij a békemegállapodásba akarja rögzíteni Ukrajna uniós csatlakozását