Erőszakosan, minden szabályt áthágva vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba 2027-ben – figyelmeztet a szerb elnök

Ahogyan azt a hirado.hu is megírta az Európai Unió tervei között szerepel, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől az EU tagja legyen. Aleksandar Vucic, szerb államfő szerint a csatlakozás pedig nem a jelenlegi szabályok szerint fog megtörténni, hanem az eljárások átalakításával, kényszerrel és az uniós normák figyelmen kívül hagyásával – írja a szerb blic.rs.
Vucic úgy fogalmazott: az idei évben komoly törések várhatók az Európai Unión belül és a nemzetközi politikában is. Szerinte mindez egy nagyobb terv része, amelynek egyik kulcseleme Ukrajna gyors felvétele az unióba.
A szerb elnök hangsúlyozta: sem Lengyelország, sem Csehország, sem Magyarország, sem Szlovákia nem fog egyetérteni ezzel az iránnyal.
Vucic szerint a béketerv érvényesítéséhez és a harcok lezárásához Ukrajnát mindenképpen uniós taggá kell tenni, még akkor is, ha ez szembemegy a jelenlegi eljárásokkal.
„A procedúrákat meg fogják változtatni, erőszakkal, a szabályokkal és mindennel ellentétesen”
– jelentette ki.