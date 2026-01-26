Alekszandar Vucsics szerint a Mol nagyjából egymilliárd eurót ajánlott a szerb nemzeti olajcégért

Alekszandar Vucsics szerb elnök hétfőn bejelentette, hogy a Mol-csoport megállapodott abban, hogy legfeljebb 1 milliárd eurót fizet a szerb NIS olajipari vállalat többségi tulajdonrészéért, amely jelenleg orosz kézben van.

Január 19-én a MOL közölte, hogy kötelező érvényű szerződést írt alá a NIS 56,16 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról a Gazprom Nefttől és a Gazpromtól, de az árat akkor még nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államok októberben szankciók alá vonta a NIS-t, mivel Oroszország energiaiparát célozta meg az ukrajnai háború miatt. Vucsics a belgrádi Blic TV élő adásában elmondta:

„Ahogy én értettem, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56 százalékos részesedésért.”

Az üzlethez az amerikai pénzügyminisztérium (OFAC) jóváhagyása is szükséges.

Az amerikai hatóságok március 24-ig adtak határidőt az orosz tulajdonosoknak arra, hogy megváljanak részesedésüktől.

Vučić azt is elmondta, hogy Szerbia hajlandó lett volna a megállapodott ár dupláját is kifizetni a Gazpromnak és a Gazprom Neftnek, de nem árulta el, miért nem jött létre ez az üzlet, mondván, az „veszélyeztetné Szerbia érdekeit.”

Az amerikai szankciók miatt leállt a Szerbiába irányuló olajszállítás Horvátországon keresztül (a Janaf vezetéken), és bezárt a NIS finomítója is, amely az ország egyetlen olajfinomítója. Ez komoly téli üzemanyaghiányt vetített előre.

Az ideiglenes adásvételi megállapodás után az OFAC február 20-ig felfüggesztette a szankciókat, így a NIS újra importálhat nyersolajat.

Kiürülnek a gáztározók, miközben Brüsszel betiltotta a gázimportot

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, egy friss cikk szerint a német gáztározók még a 41 százalékos töltöttségi szintet sem érték el, miközben Németország épp az idei év leghidegebb napjaira készül.

Ezzel egy időben született meg a döntés Brüsszelben az orosz gázimport betiltásáról. Ennek értelmében az Európai Unió országai hétfőn végső jóváhagyást adtak a 2027 végéig szóló orosz gázimporttilalomra, így jogilag is kötelezővé vált az a vállalásuk, hogy megszakítják kapcsolataikat korábbi legnagyobb beszállítójukkal.

A megállapodás értelmében az EU 2026 végéig megszünteti az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, és 2027. szeptember 30-ig a vezetékes gázt is.

A törvény lehetővé teszi, hogy a határidő legkésőbb 2027. november 1-ig eltolódjon, ha egy ország nehezen tudja feltölteni gáztárolóit nem orosz forrásból a tél előtt – közölte előzőleg a Reuters.

Oroszország 2022 előtt az EU gázszükségletének több mint 40 százalékát biztosította. Ez az arány 2025-re körülbelül 13 százalékra csökkent a legfrissebb EU-adatok szerint.

Kiemelt kép: Aleksandar Vucic (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)