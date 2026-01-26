A kapott pénz, erőfeszítés és segély után is van képe panaszkodni – Zelenszkijnek üzent Matteo Salvini

Közösségi oldalán küldött kemény hangvételű üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes. Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette: a háborút lezáró megállapodás csak akkor valósulhat meg, ha abban konkrét határidő szerepel Ukrajna uniós csatlakozásáról, amelyet Kijev 2027-re tűzne ki.

„Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon” – írta bejegyzéséhez az X-en (korábban Twitter) Matteo Salvini. „Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb.”

„Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között”

– szólította fel Matteo Salvini az ukrán elnököt.

Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità: firma l’accordo di PACE il prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e… pic.twitter.com/WfVMti04hl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2026

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Zelenszkij a litván fővárosban találkozott Gitaunas Nauséda litván és Karol Nawrocki lengyel államfőkkel, ahol az ukrán elnök az uniós csatlakozás kitűzéséhez kötötte a békemegállapodás aláírását. A találkozó után sajtótájékoztatón arról beszélt

Volodimir Zelenszkij, hogy már 2027-től csatlakoztatná Ukrajnát az Európai Unióhoz.

Elmondása szerint erre azért lenne szükség, hogy hogy minden fél tartsa magát az egyezséghez, Alekszandr Vucic szerb elnök szerint azonban Ukrajna felvételét erőszakkal és a szabályok áthágásával készítik elő. Vucic szerint a béketerv érvényesítéséhez és a harcok lezárásához Ukrajnát mindenképpen uniós taggá kell tenni, még akkor is, ha ez szembemegy a jelenlegi eljárásokkal, amivel azonban sem Lengyelország, sem Csehország, sem Magyarország, sem Szlovákia nem fog egyetérteni.

