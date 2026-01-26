A donyecki vezető szerint orosz alakulatok hatoltak be egy ostromlott kelet-ukrajnai városba

Orosz alakulatok hatoltak be Limanba, harcok folynak a város egyes kerületeiben – közölte hétfőn Gyenyisz Pusilin, a (nemzetközileg el nem ismert) „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija-24 televízióban.

Pusilin szerint az orosz hadsereg Drobiseve és Jarova települések felé tör előre Limantól északnyugatra, délkeleti irányban pedig Zakitne térségében folynak harcok. A donyecki vezető elmondta azt is, hogy Kosztantyinivkánál az orosz csapatok elvágták az ukrán erők kulcsfontosságú utánpótlási vonalait.

„Itt a harcok közvetlenül a településen, a kosztantyinivkai vasútállomás környékén zajlanak. Egységeink (…) elvágják a kulcsfontosságú logisztikai csomópontokat, valamint az ellenség kommunikációs vonalait” – mondta.

Kapcsolódó tartalom Kizárta a Kreml a tárgyalásokat az általa inkompetensnek nevezett európai uniós vezetéssel

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése értelmében a „különleges hadművelet” övezetében 1315 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz védelmi minisztérium hétfőn arról számolt be, hogy az orosz hadsereg Gerany típusú drónok segítségével megsemmisítette az ukrán légierő egy Mi-24-es harci és egy Mi-8-as szállító helikopterét Kirovohrad régióban, a kanatovei légitámaszponttól 46 kilométerre nyugatra található egyik helikopter-felszállóhelyen.

A hétfői orosz hadijelentésben több megsemmisített harckocsiról, köztük T-72-es tankokról, egy tengeri drónról, BUK-M1 légvédelmi rendszerről, valamint 109 pilóta nélküli repülőeszköz lelövéséről is beszámoltak. Továbbá a csernyihivi régióban Iszkander-M ballisztikus rakéták csapásaival megsemmisítették egy ukrán alakulat Achilles csapásmérő drónjainak hangárait. Öt teherautó és két kisteherautó semmisült meg, és egy szakasznyi személyzet vesztette életét.

A TASZSZ orosz hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint az ukrán Azov ezred hat harcosa adta meg magát Dimitrov (ukrán nevén: Mirnohrad) térségében, élükön egy magát Daniel Zsarkovként azonosító színesbőrű parancsnokkal, aki beismerte, hogy késsel megölt egy sebesült orosz katonát egy nyugdíjas asszony házában Dimitrov közelében, ahol a katonái harcállást építettek ki.

A dél-oroszországi Szlavjanszk-na-Kubanyi városban ukrán dróntörmelékek lezuhanása következtében lángra kapott két üzem, egy ember megsérült – közölte a regionális katasztrófavédelem. A városban egy magánkézben lévő olajfinomító is található, amely exportra is termel. Az orosz védelmi tárca szerint hétfőre virradóra 34 drónt semmisítettek meg a krasznodari régióban, ahol Szlavjanszk-na-Kubanyi is található.

Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán erők egy mentőautót támadtak egy kamikazedrón segítségével Csurovicsi településén. A jármű megrongálódott, de áldozatok nem voltak – tette hozzá. A „Luhanszki Népköztársaság” Nyomozó Bizottsága pedig a Luhanszk vonzáskörzetében található Jubilejnoe településéről számolt be egy helyi iskola területén becsapódott drónról. A támadásnak nem voltak áldozatai.

Darja Morozova, a „Donyecki Népköztársaság” ombudsmanjának Telegram-csatornáján közzé tett adatok szerint a háború 2022. februári kezdete óta a múlt héten fordult elő először, hogy nem voltak halálos áldozatai vagy sebesültjei az ukrán csapásoknak. Mindazonáltal az év eleje óta három civil vesztette életét, és húszan megsebesültek ukrán támadások következtében.

Zelenszkij csak akkor fogadná el a békemegállapodást, ha abban rögzítenék Ukrajna uniós csatlakozását is

Mint arról a hirado.hu-n írtunk, Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón kijelentette: azt követeli, hogy Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozási időpontja is szerepeljen a háborút lezáró békemegállapodásban.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: technikailag Ukrajna 2026 első felében készen fognak állni az összes tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészülnek az uniós tagságra.

Kiemelt kép: az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának felvételén orosz katonák egy T-90M Proriv típusú harckocsiról ugranak le bevetés elõtti gyakorlatozáson egy meg nem nevezett helyszínen, az ukrajnai háború harmadik évében. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata.