Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül a fogcsikorgató hidegben Kijevben

Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben az orosz légicsapások nyomán.

Az ukrán légierő vasárnapi közlése szerint az orosz hadsereg 102 harci drónnal és két Iszkander típusú ballisztikus rakétával támadta a fővárost, amelynek tíz különböző pontjáról számoltak be becsapódásokról. A kijevi hadvezetés állítása szerint 87 drónt sikerült lelőni.

A téli fagyos viszonyok között 1676 épülettömbben továbbra sincs fűtés,

miután szombaton a korábbi támadások nyomán mintegy 6000 épülettömbben szakadt meg a távhőszolgáltatás – ismertette a helyzetet Vitalij Klicsko polgármester.

Éjszaka a hőmérséklet mínusz 10 fok alá süllyedt Kijevben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban felszólította hazája szövetségeseit, hogy nyújtsanak további támogatást légvédelmi eszközök formájában. „Minden nap szükség van rakétákra a légvédelmi rendszerekhez” – jelentette ki a litván fővárosba tett látogatásán. Mint mondta, a kijevi vezetés továbbra is együtt dolgozik az Egyesült Államokkal és európai partnereivel az ukrán légtér jobb védelmének biztosítása érdekében.

„Csak a héten az oroszok több mint 1700 harci drónt, 1380 irányított légibombát és 69 darab különböző típusú rakétát lőttek ki” – mondta az ukrán vezető, aki Vilniusban a cári Orosz Birodalom elleni 1863-as felkelésnek a megemlékezésén vesz részt.

Kiemelt kép: Az ukrán vészhelyzeti szolgálat melegedősátrai lakótömböknél Kijevben 2026. január 13-án. Az ukrán főváros energetikai infrastruktúrájára mért orosz csapások következtében több városrészben kimaradások tapasztalhatóak az áram- és vízszolgáltatás, illetve a távfűtés biztosításában. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)