Több mint száz embert ölhetett meg a tíz gyilkosság miatt elítélt ápoló Németországban

Újra megnyitották egy már lezártnak hitt sorozatgyilkossági ügy aktáját Németországban, miután kiderült, egy korábban tíz gyilkosságért elítélt ápoló további több mint száz ember haláláért lehet felelős – írja a BBC.
Tavaly novemberben ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre Aachenben egy élet végi ellátásban ápolóként dolgozó férfit, akit 10 gyilkossággal és 27 gyilkossági kísérlettel vádoltak. A férfi orvosi indok nélkül, nagy dózisban adott be nyugtatókat és fájdalomcsillapítókat idős, súlyos betegeknek egy würseleni kórházban, az éjszakás műszakjai során. Esetenként többször is beadta a gyógyszereket a betegeknek, miközben tisztában volt vele, hogy tettének végzetes következményei lehetnek.
Az ápoló érzéketlen volt a páciensekkel szemben az ügyészség szerint, tetteit az motiválta, hogy megkönnyítse maga számára az éjszakás műszakokat, illetve az, hogy élet és halál urának érezhesse magát. A férfi ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy csak segíteni akart a betegeknek, hogy nyugodtan alhassanak. Katja Schlenkermann-Pitts aacheni főügyész közölte,
nagyszámú haláleset aktáit vizsgálják.
Az eredeti ügyben 2023 decembere és 2024 májusa között bekövetkezett haláleseteket vizsgáltak, az ápoló 2020-ban kezdett el a würseleni kórházban dolgozni, azt megelőzően pedig egy kölni kórházban dolgozott. A jelenleg zajló nyomozásban eddig nagyjából hatvan elhunyt exhumálását rendelték el.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mészáros János )