Kreml: Az Európai Uniót alkalmatlan tisztviselők vezetik, akik képtelen előre tekinteni

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország nem tárgyal Kaja Kallasszal, az Európai Unió külpolitikai főképviselőjével, miközben az ukrajnai háború lezárásáról szóló egyeztetések más diplomáciai csatornákon folytatódnak. Az Abu-Dzabiban tartott ukrán–orosz–amerikai tárgyalások egyelőre nem hoztak áttörést, ugyanakkor Steve Witkoff pozitívan értékelte a találkozót. Az amerikai különmegbízott közlése szerint az egyeztetések a jövő héten az Egyesült Arab Emírségekben folytatódhatnak.

Dmitrij Peszkov határozottan kizárta annak lehetőségét, hogy Oroszország tárgyalásokat folytasson az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével. A Die Welt beszámolója szerint a Kreml szóvivője az orosz állami televízióban kijelentette, hogy Moszkva „soha semmit nem fog megvitatni” Kaja Kallasszal. A Kreml szóvivője éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió vezetésével szemben is.

Dmitrij Peszkov kiemelte, hogy az Európai Uniót „alkalmatlan tisztviselők” irányítják, akik képtelenek előre tekinteni, illetve nem értik meg a jelenlegi nemzetközi helyzet összetettségét.

Mindeközben az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai egyeztetések folytatódnak, bár az eddigi eredmények korlátozottak. A szombaton Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalásokon – amelyekben Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vettek részt – nem sikerült jelentős politikai áttörést elérni. A német lap az RBK-Ukraine jelentésére hivatkozva azt írja, hogy Oroszország továbbra is követeli az ukrán csapatok kivonását a Donbászból, amit Kijev határozottan elutasít.

A tárgyalásokon ugyanakkor bizonyos katonai-technikai kérdésekben történt előrelépés. A megbeszélések érintették a csapatkivonások lehetséges forgatókönyveit, a tűzszünet ellenőrzésének mechanizmusait, egy közös ellenőrzési és koordinációs központ létrehozását, valamint a tűzszünet megsértésére vonatkozó egyértelmű kritériumok kidolgozását.

Amerikai források szerint a diplomáciai egyeztetések nem érnek véget, és a jövő hétre már újabb egyeztetéseket terveznek az Egyesült Arab Emírségekben az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Egyes jelentések arról írnak, hogy a tárgyalások február 1-jén folytatódhatnak. Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja az X közösségi platformon számolt be a múlt pénteken és szombaton Kijev, Moszkva és Washington részvételével zajló háromoldalú egyeztetésekről. Bejegyzésében a tárgyalásokat „nagyon konstruktívnak” nevezte, és megerősítette, hogy a tárgyalások a jövő héten folytatódhatnak Abu-Dzabiban, amelyről a hirado.hu is beszámolt.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a bizottság által Oroszország ellen javasolt 18. szankciós csomagot ismertetõ brüsszeli sajtóértekezleten 2025. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)