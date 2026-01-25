Műsorújság
Biztosítókötél nélkül mászta meg az 508 méteres felhőkarcolót egy extrém sportoló – VIDEÓ

Szerző: Szatmári Noémi
2026.01.25. 14:56

Biztosítás nélkül mászta meg Alex Honnold Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót. Az amerikai sziklamászó helyi idő szerint vasárnap reggel hajtotta végre az életveszélyes mutatványt, amelyet a Netflix élőben is közvetített. Az extrém sportoló nagyjából másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére.

Alex Honnold helyi idő szerint vasárnap reggel, úgynevezett szólómászással hajtotta végre a Taipei 101 felhőkarcoló megmászását. Az elmúlt napokban kötéllel gyakorolt az épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt végül egy nappal későbbre halasztották.

„Ha leesel, meghalsz” – fogalmazott a kockázatokról a 40 éves extrém sportoló, majd hozzátette, hogy a félelem mindig vele mászik, és már megszokta ezt az érzést.

Alex Honnold több mint másfél óra alatt mászta meg az 563 méteres épületet. Beszámolója szerint a feljutás rendkívül megerőltető és fárasztó volt, de mivel nem időre kellett teljesítenie, teljes mértékben a koncentrációjára fókuszálhatott.

Az NBC News beszámolója szerint az amerikai sziklamászó végül csak a leereszkedéshez használt biztosítókötelet, míg a földet érésnél a felesége várta. Az életveszélyes akciót élőben közvetítette a Netflix, amely 10 másodperces késleltetéssel ment adásba. Thomas Horky német média- és sporttudós a svájci közszolgálati SRF-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte etikailag nem védhető, ha emberek egy potenciálisan halálos kockázatú eseményt élő közvetítésben néznek végig.

Az 508 méter magas épületet korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert – becenéven Spiderman – négy óra alatt jutott fel, ám a francia mászó ezt biztosítókötéllel tette meg – írja az MTI.

Alex Honnold extrém sziklamászó hírnevét a Free Solo című dokumentumfilm alapozta meg, amely 2019-ben Oscar-díjat kapott. A filmben Honnold a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan sziklafalat mássza meg szintén szólómászással.

Kiemelt kép: Alex Honnold amerikai sziklamászó biztosítás nélkül mászta meg Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót (Fotó: I-Hwa Cheng/AFP)

