A cseh miniszterelnök szerint sosem fogják visszafizetni az ukránok az Európától kapott kölcsönöket

Sosem fogják visszafizetni az ukránok azokat a kölcsönöket, amelyeket Európától kaptak és kapnak - erről beszélt Andrej Babis cseh miniszterelnök a Mandiner Maxima csatornának adott interjúban. Kiemelte, hogy Ukrajna finanszírozása már eddig is hatalmas károkat okozott, ezért sem lehet további kölcsönöket adni Kijevnek. Andrej Babis azt is mondta: Ukrajna még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz – hangzott el az M1 híradójában.

„Ukrajna támogatása súlyos problémát okozott a cseh költségvetésben, ezért a jövőben nem biztosítanak több forrást Kijevnek” – erről beszélt a cseh miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban. Andrej Babis – akinek kormánya nemrég bizalmat kapott a parlamentben a cseh alsóházról, amelyről a hirado.hu is beszámolt – elmondta, hogy Ukrajna korábban már kapott 187 milliárd eurót, nemrég újabb 90 milliárdos hitelről döntöttek az uniós vezetők, és a jövőben is folytatni akarják a finanszírozásukat. Ezt viszont

az ukránok soha nem fogják visszafizetni.

A cseh kormányfő kijelentette: Ukrajna még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, számos nyugat-balkáni ország viszont csak arra vár, hogy megkezdődjenek a tárgyalások, nekik kellene elsőbbséget élvezniük.

Andrej Babis emlékeztetett, hogy Donald Trumppal ellentétben Európa nem hajlandó szóba állni Vlagyimir Putyinnal. Most viszont már egyre többen mondják azt, hogy

Európának is tárgyalnia kellene.

A cseh miniszterelnök arról is beszélt, hogy újra kell alakítani a V4-et, hogy sikeres legyen a régió, az Európai Unión belül pedig a Patrióták politikáját kell követni, hogy megmentsék Európát. A cseh kormányfő kijelentette:

Orbán Viktor az egyik legtapasztaltabb vezető Európában.

Andrej Babis megjelenése óriási löketet adhat a V4-es országok gazdasági és politikai szövetségének – erről beszélt a Századvég tudományos igazgatója az M1-en. Ifj. Lomnici Zoltán rámutatott: a cseh kormányfő az unióban ugyanazokról a problémákról beszél, mint Orbán Viktor.

„Az illegális migráció támogatása az változatlanul jelen van Brüsszelben és komoly kihívást tartogat még és komoly kihívásokat tartogat még az európai államok és az európai polgárok számára, az Orosz – Ukrán háborúban pedig amellett, hogy Putyin elnök urat agresszornak nevezte, amellett arról is beszélt, hogy tárgyalóasztalhoz kellene ülni” – hangsúlyozta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója.

Hozzátette: az izraeli béke példája igazolja a magyar és a cseh miniszterelnök kijelentéseit, miszerint a háború befejezése jelenti Európa gazdasági növekedését és nem a hadigazdaság.

Kiemelt kép: Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke nyilatkozik a prágai várban 2025. november 26-án, miután bemutatta miniszterjelöltjeinek névsorát az államfõnek. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)