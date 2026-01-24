Nagy pusztítást végez az ítéletidő Afganisztánban, sok a halálos áldozat

Az eddigi adatok szerint 61 ember vesztette életét és 110-en sérültek meg Afganisztánban a hóesés és a heves esőzések miatt az elmúlt három napban – közölte a helyi katasztrófavédelmi hatóság szombaton.

Juszaf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a 34 afganisztáni tartományból 15-öt érintett eddig a zord időjárás, amely teljesen vagy részben elpusztított 458 otthont és több száz állatot. Megjegyezte: a károk mértéke és az áldozatok száma változhat, ahogy a hatóságok további információkat gyűjtenek a tartományokból.

Afganisztánban a hóesés és a heves esőzések gyakran okoznak árvizeket, amelyek egyszerre több tucat vagy akár több száz ember életét követelik.

2024 tavaszán több mint 300 ember vesztette életét áradások következtében az országban.

Az évtizedeken át tartó fegyveres konfliktus, a rossz infrastruktúra, a küzdő gazdaság, az erdőirtás és az éghajlatváltozás súlyosbító hatásai felerősítik az ilyen katasztrófák következményeit, különösen a távoli területeken, ahol sok ház vályogból épült, és korlátozott védelmet nyújt a hirtelen áradásokkal vagy a nagy havazásokkal szemben.

