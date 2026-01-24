Megfigyelőközponttal vennék fel a harcot a radikális iszlámmal szemben Ausztriában

„A félrenézés korszaka véget ért” – mondta Johanna Mikl-Leitner kormányzó a kezdeményezés bemutatásakor, amelyet az iszlamista szélsőségesség és a párhuzamos társadalmak elleni küzdelem fontos lépésének nevezett. Körülbelül háromszázezer eurót fektetnek be a projektbe, az első intézkedések megkezdődnek a következő hetekben.
Különös figyelmet fordítanak a radikalizálódás jeleire, különösen az iskolákban és a szociális intézményekben
– írja az Exxpress osztrák lap a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
„A félrenézés senkinek sem segít. Bár a vallásszabadság nem kérdéses, rendkívül fontos az éberség, hogy időben ellensúlyozhassuk a káros fejleményeket” – hangsúlyozta Mikl-Leitner.
Udo Landbauer államalelnök a szakértői tanácsadó testület által támogatott megfigyelőközpont létrehozását fordulópontnak tekinti a biztonságpolitikában. „Veszélyes szakadékot zárunk le” – mondta, utalva az iszlamista szélsőségesség elleni nyomozások számának növekedésére az elmúlt években. „A hangsúly nemcsak a megelőzésen van, hanem a párhuzamos társadalmak kialakulásának megakadályozásán és a terrorizmus elleni küzdelmen is” – teszi hozzá Landbauer.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Sahzaib Akber)