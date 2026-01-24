Megfigyelőközponttal vennék fel a harcot a radikális iszlámmal szemben Ausztriában

Alsó-Ausztria speciális megfigyelőközpontot indított az iszlám radikalizálódás jeleinek korai észlelésének érdekében. A kezdeményezés célja többek között megakadályozni a párhuzamos társadalmak kialakulást.

„A félrenézés korszaka véget ért” – mondta Johanna Mikl-Leitner kormányzó a kezdeményezés bemutatásakor, amelyet az iszlamista szélsőségesség és a párhuzamos társadalmak elleni küzdelem fontos lépésének nevezett. Körülbelül háromszázezer eurót fektetnek be a projektbe, az első intézkedések megkezdődnek a következő hetekben.

Különös figyelmet fordítanak a radikalizálódás jeleire, különösen az iskolákban és a szociális intézményekben

– írja az Exxpress osztrák lap a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

„A félrenézés senkinek sem segít. Bár a vallásszabadság nem kérdéses, rendkívül fontos az éberség, hogy időben ellensúlyozhassuk a káros fejleményeket” – hangsúlyozta Mikl-Leitner.

Udo Landbauer államalelnök a szakértői tanácsadó testület által támogatott megfigyelőközpont létrehozását fordulópontnak tekinti a biztonságpolitikában. „Veszélyes szakadékot zárunk le” – mondta, utalva az iszlamista szélsőségesség elleni nyomozások számának növekedésére az elmúlt években. „A hangsúly nemcsak a megelőzésen van, hanem a párhuzamos társadalmak kialakulásának megakadályozásán és a terrorizmus elleni küzdelmen is” – teszi hozzá Landbauer.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Sahzaib Akber)