Donald Trump 100 százalékos vámot vetne ki a kanadai árukra, ha Ottawa megállapodást kötne Kínával

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon jelentette be, hogy 100 százalékos vámmal sújtaná az Egyesült Államokba érkező kanadai árukat, ha Kanada megállapodást írna alá Kínával.

„Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína ‘átrakodó kikötőjévé’ teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” – írta Trump bejegyzésében, amelyben azon korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Pekingbe, s ezt követően jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával.

A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. A kanadai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig beleegyezett, hogy eltávolítja a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon 2026. január 21-én a svájci Davosban. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)