Befejeződtek az ukrán–orosz–amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban, több kérdést is meghatároztak a jövőre nézve

Befejeződtek Abu-Dzabiban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti, pénteken kezdődött tárgyalások a csaknem négy éve tartó ukrajnai háború lezárásáról – számoltak be nyugati, orosz és ukrán híradások szombaton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélések lezárulta után a Telegramon azt közölte, hogy a háromoldalú találkozón a háború befejezésének paramétereit vitatták meg. A katonai vezetők emellett meghatározták a további találkozók során tárgyalandó kérdéseket. Zelenszkij hozzátette, hogy az ukrán tárgyalóküldöttség már beszámolt neki az eredményekről. „Sok mindent sikerült megbeszélni, és fontos, hogy

a tárgyalások konstruktívak voltak”

– emelte ki.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a felek „tisztában vannak az amerikai ellenőrzés és felügyelet szükségességével a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában”. Kiemelte, hogy az amerikai oldal felvetette a háború befejezési paramétereinek jóváhagyására szolgáló lehetséges formátumokat és a szükséges biztonsági feltételeket.

„A találkozók eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy jelenteni fognak saját fővárosukban a tárgyalások minden egyes aspektusáról, és egyeztetik a további lépéseket a vezetőkkel” – írta bejegyzésében Zelenszkij. Hozzátette: „ha készen állunk a továbblépésre – és Ukrajna készen áll –

sor kerülhet a további találkozókra, akár már a jövő héten”.

Zelenszkij emellett kifejezte háláját az Egyesült Arab Emírségeknek, és személyesen az államfőnek, a legfőbb emírnek a közvetítésért és a további találkozók fogadására való készségért.

Kiemelt kép: Mohamed bin Zájed an-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka és Jared Kushner, Donald trump amerika elnök veje és tanácsadója az Emírségek szervezésében tartott, az ukrajnai háború lezárására irányuló orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson Abu-Dzabiban 2026. január 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala)