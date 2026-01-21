Végkimerülésben halnak meg az áramrendszer javításán dolgozó munkások Kijevben – a kényszersorozások állhatnak a munkaerőhiány mögött

Kijevben kedden két szerelő vesztette életét, miközben a villamosenergia-objektumok elleni orosz támadások utáni helyreállításon dolgoztak. Alekszej Kucserenko parlamenti képviselő közölte, hogy a haláluk oka a munkások túlterhelése volt, majd kitért arra is, hogy a munkaerőhiánnyal szenvedő területen sok közszolgáltatási dolgozó fagyási sérüléseket és pszichofizikai kimerültséget szenvedett el.

„A kijevi hibaelhárító brigádok szerelői rendkívül feszített ütemben dolgoznak. A brigádok száma nem elegendő, ezért az emberek két-három napot dolgoznak megszakítás nélkül – szó szerint összeesnek a fáradtságtól. Tegnap két szerelő egyszerűen meghalt a brutális túlterhelés miatt. Sokaknál fagyási sérülést és pszichofizikai kimerültséget állapítottak meg. Csak emlékezzünk erre” – írta a parlamenti képviselő a Facebook-posztjában.

Hozzátette, hogy

a dolgozók már valóban elrejtőznek a vezetőség elől, a főmérnökök pedig a felmondásaikat nyújtják be, mert őrült nyomást gyakorolnak rájuk a különböző hatóságok.

A Strana Today felhívta a figyelmet a poszt alatti hozzászólásokra, amelyek szerint a dolgozók hiánya (nem meglepő módon) összefügg a kényszersorozásokkal.

Mindeközben – ahogy arról a hirado.hu beszámolt – a város főpolgármestere, Vitalij Klicsko kijelentette, hogy Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll, miután az orosz támadások következtében a város lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt a háború leghidegebb tele alatt.

Kiemelt kép: Villamos vezeték helyreállításán dolgoznak egy áramszolgáltató szakemberei a Kijevi területen 2026. január 14-én, miután az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások okozta túlfeszültség következtében leégett egy transzformátor (Fotó: MTI/AP/Dan Basakov)