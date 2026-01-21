Végkimerülésben halnak meg az áramrendszer javításán dolgozó munkások Kijevben – a kényszersorozások állhatnak a munkaerőhiány mögött

„A kijevi hibaelhárító brigádok szerelői rendkívül feszített ütemben dolgoznak. A brigádok száma nem elegendő, ezért az emberek két-három napot dolgoznak megszakítás nélkül – szó szerint összeesnek a fáradtságtól. Tegnap két szerelő egyszerűen meghalt a brutális túlterhelés miatt. Sokaknál fagyási sérülést és pszichofizikai kimerültséget állapítottak meg. Csak emlékezzünk erre” – írta a parlamenti képviselő a Facebook-posztjában.
Hozzátette, hogy
a dolgozók már valóban elrejtőznek a vezetőség elől, a főmérnökök pedig a felmondásaikat nyújtják be, mert őrült nyomást gyakorolnak rájuk a különböző hatóságok.
A Strana Today felhívta a figyelmet a poszt alatti hozzászólásokra, amelyek szerint a dolgozók hiánya (nem meglepő módon) összefügg a kényszersorozásokkal.
Mindeközben – ahogy arról a hirado.hu beszámolt – a város főpolgármestere, Vitalij Klicsko kijelentette, hogy Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll, miután az orosz támadások következtében a város lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt a háború leghidegebb tele alatt.
Kiemelt kép: Villamos vezeték helyreállításán dolgoznak egy áramszolgáltató szakemberei a Kijevi területen 2026. január 14-én, miután az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások okozta túlfeszültség következtében leégett egy transzformátor (Fotó: MTI/AP/Dan Basakov)