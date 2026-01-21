Újabb halálos vasúti tragédia történt Spanyolországban, ezúttal Barcelona mellett szenvedett balesetet egy vonat

Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – közölte a katalán rendőrség. Három nappal ezelőtt Spanyolország déli részén, Córdoba mellett 41-en vesztették életüket és több százan megsérültek egy vonatbalesetben.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, három nappal ezelőtt halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, a tragédiában 41-es életüket vesztették és több mint százan megsérültek, közülük 13 embert vittek az intenzív osztályra.

🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH LIVE UPDATE – PASSENGER HORROR STORY LIVE from the scene: “There are many injured people, I’m still shaking”, says María San José, 33, passenger in carriage number 6 of the derailed Iryo high-speed train from Málaga to Madrid. Survivors describe chaos… pic.twitter.com/5Eu27rL2oi — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Salvador Jiménez, a spanyol RTVE televízió újságírója – aki szintén az egyik vonaton utazott – telefonon elmondta az Associated Press-nek:

„Olyan volt, mint egy földrengés, a vonat tényleg kisiklott.”

Elmondta, hogy az utasok vészhelyzeti kalapácsokkal betörték az ablakokat, és néhányan sértetlenül megúszták a balesetet.

Mintegy negyvenen megsérültek meg Barcelona mellett, a mozdonyvezető is életét vesztette

A barcelonai balesetről szóló tájékoztatás szerint a szerencsétlenség halálos áldozata a mozdonyvezető. Az ütközés következtében legkevesebb 37-en sérültek meg. Többségük az első vagonban utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A szerelvény azt követően siklott ki Barcelonától mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d’Anoia és Gelida települések között, hogy egy támfal a sínekre omlott.

A baleset helyszínére tizenöt mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották.

A La Vanguardia című katalán napilap információi szerint a vasúttársaság a napok óta tartó heves esőzéssel indokolta a támfal meggyengülését és leomlását. Nem ez volt az egyetlen baleset a nap folyamán a katalán regionális vasút (Rodalies) vonalán. Blanes és Maçanet települések között egy másik vonat is kisiklott a pályára hullott kövek miatt, de senki nem sérült meg.

Spanyolország keleti részén a heves esőzések kedden egész nap megnehezítették a közlekedést, sok volt a késés és több vasúti szakaszt is lezártak.

A katalóniai balesetek két nappal Spanyolország történetének egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége után történtek. Múlt vasárnap az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.

A tragédiának több mint száz sérültje és eddig 42 halálos áldozata van, de a mentési munkálatok még nem fejeződtek be, és a hatóságok szerint lehetséges, hogy további holttesteket találnak a roncsok között.

A szerencsétlenség miatt háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a spanyol kormány.

Kapcsolódó tartalom Újabb holttestekre bukkantak a spanyol vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben A hatóságok szerint további áldozatok lehetnek a vagonokban.

Kiemelt kép: A spanyol polgárőrség által közreadott videófelvételről készített fotó a 2026. január 18-án bekövetkezett vonatszerencsétlenség helyszínéről a dél-spanyolországi Córdobában (Fotó: MTI/EPA-EFE/Spanyol polgárőrség)