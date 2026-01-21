Trump Davosban bejelentette: közvetlen tárgyalásokat akar Grönlandról

Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump amerikai elnök, aki szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatos vitáról is beszélt felszólalásában.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Trump szerint tulajdonjog kell a terület felett ahhoz, hogy meg tudják védeni, egy bérleti szerződés ehhez nem elég.

Grönland nem az ásványi anyagok, nem a ritkaföldfémek miatt fontos, hanem azért mert stratégiai szempontból kulcsfontosságú az elhelyezkedése

– hangoztatta.

„Grönland nem több egy jégdarabnál, tehát nagyon keveset kérünk, csak egy jégdarabot kérünk” – mondta az amerikai elnök.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)