Trump Davosban bejelentette: közvetlen tárgyalásokat akar Grönlandról

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Trump szerint tulajdonjog kell a terület felett ahhoz, hogy meg tudják védeni, egy bérleti szerződés ehhez nem elég.
Grönland nem az ásványi anyagok, nem a ritkaföldfémek miatt fontos, hanem azért mert stratégiai szempontból kulcsfontosságú az elhelyezkedése
– hangoztatta.
„Grönland nem több egy jégdarabnál, tehát nagyon keveset kérünk, csak egy jégdarabot kérünk” – mondta az amerikai elnök.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash)