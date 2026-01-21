Saját gazdáit áldozza be az EU a dél-amerikai megállapodás oltárán, gazdasági csodát remélnek cserébe

A múlt héten aláírt szabadkereskedelmi egyezmény lehetetlen helyzetet teremt az európai gazdák számára. Úgy kellene versenyezniük a dél-amerikai termelőkkel, hogy azokra nem vonatkoznának a szigorú uniós előírások, amiket a helyi gazdáknak mind be kell tartani. Még hátra van az Európai Parlament szavazása az ügyben, Strasbourgban tömegesen tüntetnek a gazdák, az Európai Néppárt pedig megosztott az ügyben, van aki már át is lépett a Patrióták Európáért képviselőcsoportjába.

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur között megkötött megállapodást Brüsszel történelmi áttörésként ünnepli. A hivatalos narratíva szerint az egyezmény új piacokat nyit az európai ipar előtt, ellensúlyozhatja az amerikai vámfenyegetéseket és csökkentheti a kínai gazdasági nyomást. A számok azonban józanítóak: az uniós GDP-re gyakorolt hatás csekély, miközben az agráriumra nehezedő nyomás azonnali és kézzelfogható.

A Mercosur-megállapodás nem pusztán kereskedelmi szerződés. Egy sokkal nagyobb politikai döntéssorozat része, amelyben az Európai Unió láthatóan új prioritásokat jelöl ki: ipari export, geopolitikai mozgástér és globális alkupozíciók kerülnek előtérbe – miközben az európai mezőgazdaság mindinkább háttérbe szorul.

A néhány napja aláírt EU–Mercosur egyezményt ismét gazdák ezreinek tiltakozása kísérte, ezúttal Strasbourgban. A gazdák úgy érzik, egyértelmű elszenvedői lesznek az átrendeződésnek. A tiltakozások mögött egy világos felismerés áll: nemcsak a konkurenciát ereszti rá a belső piacra az unió, hanem a támogatásokat is alaposan megnyírbálja.

Az új kereskedelmi iránnyvonal lényege röviden összefoglalható:

Dél-Amerika előtt megnyílik az európai agrárpiac,

az uniós költségvetésben csökken a mezőgazdaság súlya,

a felszabaduló források pedig más célokat szolgálnak: ipari versenyképességet, geopolitikai alkukat, és Ukrajna finanszírozását.

A megállapodással az EU fokozatosan leépíti a vámokat a Mercosur-országok agrártermékei előtt. Marhahús, cukor, szója, rizs és más alapélelmiszerek érkezhetnek nagy mennyiségben az európai piacra – gyakran olyan termelési feltételek mellett, amelyeket az EU-ban már rég betiltottak. A „tükörklauzulák”, vagyis az az elv, hogy az EU-n kívüli termelőknek is ugyanazokat a környezetvédelmi és növényvédelmi szabályokat kelljen betartaniuk, a végső szövegben felpuhultak.

A gazdák olvasata szerint ez a kompromisszum egy tudatos áldozatvállalás: t direkt teszik tönkre a mezőgazdaságot a nagyobb uniós stratégiai célok reményében.

Gazdasági csodafegyver?

Brüsszelben az egyezményre geopolitikai csodafegyverként tekintenek. Az amerikai vámfenyegetések és a kínai nyomás közepette új piacokra van szükség, és a dél-amerikai nyitás ezt szolgálja. Az üzenet kifelé világos: együttműködés, multilateralizmus, szabályalapú világrend.

Csakhogy belül egyre többen teszik fel a kérdést: mi marad az európai önrendelkezésből, ha a saját élelmiszer-ellátás és a vidéki gazdaságok is veszélybe kerülnek?

A gazdák attól tartanak, hogy az unió saját termelőit használja fel tárgyalási zsetonként – miközben a közös agrárpolitika forrásait csökkenti, és például Ukrajna támogatására csoportosítják át.

Még a Néppárton belül is lázadoznak

A feszültség nemcsak az Európai Parlament előtti utcákon, hanem az üléstermen belül is megjelent.

Jelzésértékű, hogy egy francia képviselő egyből elhagyta a kezdeményezést támogató Európai Néppárt frakcióját, és átült a jobboldali, Patrióták Európáért frakcióba.

A távozó képviselő mellett több néppárti képviselő is jelezte, hogy nem fogja megszavazni a megállapodást. Egyre több képviselő helyezi előrébb a választók érdekeinek képviseletét, mint a pártfegyelmet. Már a brüsszeli centrumon belül sem mindenki hajlandó vállalni a veszélyes alkut.

A traktorokkal lezárt utcák, az égő gumiabroncsok és a dühös transzparensek mögött egyszerű az üzenet: nem lehet úgy megmenteni az európai gazdaságot, hogy közben a busz alá lökik a gazdákat.

A Mercosur-megállapodás egyre kevésbé tűnik egy kölcsönösen előnyös együttműködésnek, és egyre inkább egy kétségbeesett kísérletnek, ahol mezőgazdaság fizetné meg a brüsszeli vezetés elhamarkodott döntéseinek az árát.

A szerdai szavazás eredménye várhatóan rendkívül szoros lesz, mindössze néhány képviselő szavazatán fog eldőlni az európai mezőgazdaság jövője. Magyarország oldaláról a Fidesz-KDNP képviselői egyöntetűen elutasítják a megállapodást, az ellenzék soraiból azonban várhatóan többen is az európai és magyar gazdák érdekeivel szemben fognak szavazni.

Kiemelt kép: Európai gazdák tiltakoznak az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen az Európai Parlament (EP) ülése idején az uniós törvényhozás strasbourgi épületénél 2026. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)