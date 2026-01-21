Orbán Viktor közölte, a kormányülés után Davosba utazik Donald Trump meghívására

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy Donald Trump meghívására Davosba utazik. A miniszterelnök posztjában éles kritikát fogalmazott meg a brüsszeli politikai vezetéssel szemben, különösen Ursula von der Leyen és Manfred Weber döntéseit bírálta.

A miniszterelnök hangsúlyozta: „Extrém hideg ez a január, ilyenkor különösen látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés, ugyanakkor a tartós hideg miatt további kormányzati lépésekre van szükség.” Hozzátette: a kormány szerdai ülésén újabb döntések születnek – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy az európai gazdák Brüsszelben tiltakoznak. „Igazuk van” – fogalmazott, majd hangsúlyozta: Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, köztük a magyar mezőgazdaságot is.

A kormányfő kiemelte, hogy

meg kell védeni a gazdákat és a vásárlókat az alacsony minőségű és egészségtelen ukrán, valamint latin-amerikai élelmiszerektől. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Parlamentben bizalmatlansági szavazás várható Ursula von der Leyennel szemben, amely – mint mondta – sok kérdésre választ adhat.

A miniszterelnök a következő napok programjáról is beszámolt. Közlése szerint a kormányülés után Davosba indul Donald Trump meghívására, ahol megalakítják a Béketanácsot. Ezt követően Brüsszelbe utazik a rendkívüli uniós csúcstalálkozóra. Hozzátette, hosszú éjszakák elé néz, pénteken tér vissza Magyarországra, szombaton pedig Kaposváron folytatja programját.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)