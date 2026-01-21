Nagy István: Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell

Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell, a felelősségét nem lehet eltussolni – nyilatkozta a Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter.

Szerdai videóüzenetében a tárcavezető kijelentette, hogy nincs vége a harcnak az Európai Bizottság által aláírt Mercusor-megállapodás ügyében, és messze nem elég az Európai Parlament szerdai döntése, amely alapján kikérik az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét.

Ez csak egy „brüsszeli sebtapasz, színjáték, időnyerésnek jó” – tette hozzá.

A tárcavezető szerint az Európai Bizottság elnöke olyan megállapodást írt alá felhatalmazás nélkül, amely tönkreteszi az európai mezőgazdaságot és a gazdákat. Ezt a veszélyes egyezséget a „Tisza brüsszeli gazdái” hozták tető alá – mondta Nagy István, aki azt javasolta a gazdáknak, hogy az Európai Parlamentre figyeljenek csütörtökön, mert szavaznak a patrióták kezdeményezéséről, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról.

Az agrárminiszer közölte, hogy a kormány és a kormánypártok álláspontja az, hogy egy ilyen súlyos ügy miatt meg kell vonni a bizalmat a brüsszeli bizottság vezetőjétől.

Aki tényleg ellenzi a Mercusor-megállapodást, és védi a gazdákat, meg fogja szavazni a bizalmatlansági indítványt.

„Minden más csak mese”, és a szavazáson kiderül majd, ki áll Brüsszel oldalán és ki a gazdák mellett – hangsúlyozta.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercusor-megállapodás nem kap jóváhagyást, ám ne legyenek kétségek, egy brüsszeli bábkormány simán elárulná a magyar gazdákat – tette hozzá Nagy István.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)