Műszaki hiba miatt visszafordult Donald Trump elnöki gépe, amellyel a Világgazdasági Fórumra utazott

Műszaki hiba miatt visszatért az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One, amely az amerikai elnökkel Davos felé tartott kedden éjszaka. Hétfőn vette kezdetét Davosban a Világgazdasági Fórum, ahol az idei találkozó várhatóan legfontosabb témája ezúttal nem Ukrajna, hanem Grönland lehet.

A Fehér Ház bejelentése szerint a Boeing óriásgépen felszállás után mintegy másfél órával hibát észleltek, ezért az óceán felett elővigyázatosságból visszafordult az Andrews légitámaszpontra. Az Air Force One keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után landolt ismét az Egyesült Államokban. Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le.

Donald Trump elnök egy másik repülőgépen utazik Davosba a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel.

Az idei davosi Világgazdasági Fórum egyik legfontosabb témája várhatóan a Grönland megvásárlásáról szóló amerikai elképzelés lesz, amely a Politico várakozásai szerint az orosz–ukrán háborút is háttérbe szoríthatja. Ezt támasztja alá az is, hogy a portál szerint

Volodimir Zelenszkij is ezért nem fog részt venni a Világgazdasági Fórumon.

Az ukrán elnök hivatalosan a kijevi energiaválságra – amelyről itt, a hirado.hu oldalán többször is beszámoltunk – hivatkozva lemondta részvételét a svájci fórumon, a brüsszeli portál azonban meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról ír: Zelenszkij a grönlandi helyzet fényében mérlegelte azt, hogy érdemes-e elutaznia vagy sem. Kijev európai szövetségesei eredetileg Ukrajna további támogatásáról tárgyaltak volna Davosban, az amerikai területvásárlási törekvések fényében azonban megváltozott a napirend.

A „mérgesebb világ” arról szólt volna, hogy „nem lesz semmid, és ettől boldog leszel” – egy évvel ezelőtt távozott a Világgazdasági Fórum éléről az alapító Klaus Schwab, a Nagy Újraindítás megfogalmazója.

A fenti két idézet Klaus Schwabtól származnak – egy 2020-as panelbeszélgetésen tett arra utalást, hogy a járvány következtében „fel kell készülnünk egy mérgesebb világra” –, a Világgazdasági Fórum (WEF) egykori alapító ügyvezető igazgatójától, aki tavaly január 21-én távozott a szervezet éléről.

A WEF még Schwab vezetése alatt dolgozta ki a „Nagy Újraindítás” (The Great Reset) névre keresztelt forgatókönyvet-javaslatcsomagot – a WEF a Nagy Újraindítás ismertetése jegyében promotálta annak eredetileg még 2016-ban megfogalmazott tételmondatát: „nem lesz semmid, és ettől boldog leszel” –, amely hivatalosan a a világgazdaságnak a koronavírus-járvány utáni új alapokra helyezéséről szólt, azonban több összeesküvés-elméletnek nyilvánított elgondolás kapott szárnyra azok részéről, akik a COVID-19 miatt bevezetett intézkedésekkel szemben ellenérzéseiket fejezték ki.

A WEF hitelét azonban nemcsak a koronavírus-járvány rontotta, a Wall Street Journal korábban tényfeltáró cikkben írt szervezeten belül tapasztalható mérgező irodai kultúra nagyfokú jelenlétéről, ahogy a 2008-as pénzügyi válság, ahogy a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború hatására bevezetett amerikai protekcionista kereskedelem-politika is diszkreditálták a szervezetet. Emiatt több elemző is hanyatlásban lévő intézménynek tekinti a Világgazdasági Fórumot.

Kiemelt kép: Az amerikai elnök külön gépe, az Air Force One (Fotó: EPA/Samuel Corum / POOL)