Magyarország biztonságát veszélyeztetheti Kaja Kallas uniós biztos egy védelmi beruházással összefüggésben

Magyarország benyújtotta a SAFE védelmi beruházási programhoz kötődő nemzeti tervét, és ezt a javaslatot ugyanannak a szigorú vizsgálatnak vetjük alá, mint az összes többi javaslatot; a feltételességi rendelet a SAFE-re is alkalmazandó, ez akkor léptethető életbe, ha a jogállamiság súlyos megsértése ténylegesen érinti, vagy súlyosan veszélyezteti az unió költségvetését – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő kedden Strasbourgban.

Az uniós parlament kedden arról tartott plenáris vitát, hogy a „Magyarország által benyújtott nemzeti terv jóváhagyása az Európa Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) finanszírozására függőben van, tekintettel az állami források elosztásával kapcsolatos tartós aggályokra.”

A vitában Kallas elmondta: eddig 19 tagállam nyújtott be kérelmet a SAFE keretében igényelhető uniós hitelekre, amelyek mintegy 700 védelmi projekt finanszírozását célozzák összesen 150 milliárd euró értékben. Mint mondta a a tervezett források kétharmadát közös projektekre és közös beszerzésekre fordítanák, ami hozzájárul az uniós védelmi kiadások hatékonyságának és léptékének növeléséhez. Hangsúlyozta, hogy a SAFE minden egyes eurójának pontosan a célt kell szolgálnia, és kizárólag az európai védelem megerősítésére használható fel. „Nincs pénzünk és nincs időnk a pazarlásra” – fogalmazott. Közölte: a múlt héten nyolc tagállam beruházási tervét hagyták jóvá, összesen 38 milliárd euró értékben. Ezek a tervek voltak a legjobban előkészítettek és a legkönnyebben elbírálhatók. Kallas szerint jelenleg további 11 nemzeti terv vizsgálata zajlik.

Hangsúlyozta: csak azok a tervek kaphatnak jóváhagyást, amelyek maradéktalanul megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek. A bizottság nemcsak az előzetes értékelés során, hanem a végrehajtás teljes időszakában is ellenőrzi a forrásfelhasználást, különös tekintettel a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére. A végső döntés a SAFE-források jóváhagyásáról az uniós tanács kezében lesz.

A Patrióta-frakció képviselői Borvendég Zsuzsannával, a Mi Hazánk európai képviselőjével együtt egyhangúlag ítélték el a strasbourgi testület újabb magyarellenes lépését.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az EU védelmi miniszteri találkozóját követő sajtóértekezleten Brüsszelben 2025. december 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)