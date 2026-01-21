Közös európai hadsereget és hadiipart kellene szervezni az Ukrajnáért létrejött tettre készek koalíciójának – javasolja a spanyol külügyminiszter

A spanyol külügyminiszter egy európai hadsereg és hadiipar megszervezését javasolta az Ukrajna támogatása érdekében létrehozott, úgynevezett hajlandók vagy tettre készek koalíciója számára. José Manuel Albares szerint Ukrajnát és az Európai Uniót egyaránt meg kell védeniük.

A Strana Today szerdán számolt be arról, hogy a spanyol külügyminiszter a német Spiegel magazinnak adott interjúban vetette fel, hogy az úgynevezett hajlandók vagy tettre készek koalíciójának, amelyet az Ukrajnát támogató országok vezetői hoztak létre, egy európai hadsereget, illetve közös hadiipart kellene szerveznie.

José Manuel Albares azt mondta:

egyértelmű reakciót vár, hiszen egy európai hadseregre van szükség, és ezen az úton vannak úgynevezett köztes lépések, amelyeket könnyen meg tudnak valósítani, ennek keretében pedig először integrálni kell a védelmi ipart, majd létre kell hozni egy koalíciót azokból, akik ezt szeretnék. Ha készen állunk erre Ukrajnáért, akkor ugyanúgy kell megvédenünk az Európai Uniót is

– tette hozzá a spanyol diplomácia vezetője.

A baloldali politikus az orosz nyelvű portál által szemlézett interjúban egyebek között azt mondta: bár a diplomácia és a párbeszéd továbbra is prioritás, de az EU-nak szükség esetén készen kell állni érdekei megvédésére. Albares szerint az EU-nak a szuverenitását erősítenie kell azzal, hogy saját sorsát irányítja, Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos terveire pedig úgy reagált:

ha az Egyesült Államoknak sikerül elfoglalnia a szigetet, akkor szerinte onnantól kezdve már egyetlen ország sem lesz biztonságban.

A Strana Today beszámolója szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi portálon arról írt, hogy a béke mindig a gyengeség jele, Európa nem engedheti meg magának, hogy gyenge legyen ellenségeivel vagy szövetségeseivel szemben. A béke nem jelent eredményt, csak megaláztatást, az európai határozottság és önbizalom a pillanat szükségszerűségévé vált – tette hozzá.

Orbán Viktor: Csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni

A miniszterelnök a múlt szombati miskolci háborúellenes gyűlésen egyebek között arról beszélt, hogy a fiatalokra a legnagyobb veszélyt szerinte most az jelenti, hogy elviszik őket katonának a háborúba.

„Én attól tartok, hogy ezek nem béke-, hanem háborúfenntartók lesznek” – mondta Orbán Viktor arról a tervről, amelynek értelmében az európai vezetők katonákat is küldenének Ukrajnába békefenntartóként.

Kiemelt kép: Paulo Rangel portugál, José Manuel Albares spanyol és Malmer Stenergard svéd külügyminiszter az EU-tagországok külügyminisztereinek decemberi találkozóján Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)