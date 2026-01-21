Izrael és Azerbajdzsán csatlakozik a Donald Trump által alapított Béketanácshoz

Izrael és Azerbajdzsán bejelentette szerdán, hogy elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a Béketanácsba, és csatlakozik a szervezethez. A zsidó és a síita türk állam döntése nem elszigetelt események, a két ország csak Donald Trump személyes meghívása után csatlakozhattak a testülethez. A Béketanács az új világrend zárókövének számít majd, a részvétel pedig nemcsak Izraelre vagy Azerbajdzsánra, hanem még Magyarországra nézve is jótékony hatásokkal járhat majd.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerda reggeli közleménye szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök elfogadja az amerikai elnök meghívását, és tagja lesz a Béketanácsnak, amelyet a világ vezetői alkotnak majd. „Azerbajdzsán, mint mindig, kész aktívan hozzájárulni a nemzetközi együttműködéshez, békéhez és stabilitáshoz” – olvasható a dél-kaukázusi ország külügyminisztériumának közleményében.

Az Azerbajdzsánnal szomszédos Örményország kedden jelentette be, hogy elfogadja Trump meghívását. A két kaukázusi állam csaknem négy évtizeden át háborúzott egymással Hegyi-Karabah ügyében. Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök tavaly augusztusban, az Egyesült Államok közvetítésével kötött békemegállapodást, amelyet a felek Washingtonban írtak alá.

A Donald Trump által kezdeményezett Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést, és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben”.

A grémiumot az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz. A Béketanács tagjai Trump Gázára vonatkozó tervének átfogó felügyeletéért, s más nagy stratégiai döntésekért felelnek, így a nemzetközi források mozgósításáért, az államok közötti koordinációért, valamint Gáza újjáépítésének és a béke előmozdításának széles körű irányvonalaiért. Csak azok az országok csatlakozhatnak a tanácshoz, amelyeket Trump kiválaszt, s a mintegy hatvan meghívott ország közül már több mint tíz – köztük Magyarország – jelezte részvételi szándékát. Donald Trump elnök Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta a Béketanácsba.

Israel Hayom: Az ENSZ helyébe léphet a Béketanács

Az a tény, hogy Baku és Jeruzsálem tandemben lépnek be a Donald Trump által életre hívott testületbe, nem a véletlen műve, valamint számos geopolitikai konzekvenciával bír, amelyek a jövőben még kiemelt jelentőséget kaphatnak, többek között Magyarországra nézve is. Izrael és Azerbajdzsán szövetsége mély kulturális és stratégiai gyökerekkel rendelkezik, amelyek az iráni rezsim korábban nem tapasztalt válságának tükrében felértékelődnek. Azerbajdzsán érdekes ország, egy török eredetű állam a Kaukázusban, amely a síita iszlámot gyakorolja, mégis a könyv népeit (a Korán így hivatkozik számos egyistenhívő vallás követőire, elsősorban a keresztényekre és a zsidókra) megillető tisztelettel közelít a zsidósághoz:

Azerbajdzsán tökéletes ellenpontja a teheráni teokráciának, ráadásul stratégiai közelségben van hozzá és a tágabb értelemben vett türk világhoz.

Ebből fakadóan az amerikai és európai zsidó közösségek régóta lobbiznak Baku mélyebb integrációjáért az Egyesült Államok és Izrael vezette szervezetekben, az Ilham Alijev vezette ország számos területen igyekszik meghálálni a segítséget. Csak egy példa: Azerbajdzsán volt az első muszlim ország, amely 2025 októberében otthont adott az Európai Rabbik Konferenciájának. Izrael pedig számos alkalommal segítette Azerbajdzsánt kulcsfontosságú haditechnikai eszközök átadásával, ahogy a Times of Israel felsorolja, a zsidó állam rendszeresen exportál Baku számára a következő harcidrónokból:

IAI Harop,

IAI Heron (Machatz–1),

Elbit Hermes 450,

Hermes 900.

Azerbajdzsán ezenfelül a Türk Államok Szervezetének (vagyis a Türk Tanácsnak, amelyben Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik) alapítótagjaként közvetítői szerepet képes ellátni Izrael és Törökország között, amely többek között a gázai háború miatt került politikai konfliktusba Jeruzsálemmel, Ankara szintúgy fegyverexporttal honorálja a szövetséget (emlékezetes, a 2020-ban Hegyi-Karabahban vívott háborút, amikor Baku felszámolta a nemzetközi jog szerint azerbajdzsáni területen kikiáltott szakadár örmény államot többek között az ukrajnai fronton is bizonyított Bayraktar TB2-es drónok segítségével nyerték meg az azeriek).

Mindezek fényében nem meglepő az izraeli–azeri kettős belépés a Béketanácsba, amely a liberális rend utáni új világrend kulcsintézménye lehet. A formálódó testülettel kapcsolatban ugyanis az izraeli és azeri csatlakozás kapcsán az Israel Hayomnak közvetlen diplomáciai források erősítették meg, milyen célt is szolgálhat majd:

az ENSZ szerepét veheti át a Donald Trump vezetése alatt formálódó Béketanács.

Ahogy erről korábban beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott a Béketanácsba, amelynek örökös elnöke Donald Trump amerikai elnök lehet majd. Az erről szóló bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Magyarország jelezte, hogy részt veszünk a Béketanács munkájában, a kormányfő pedig utasította Szijjártó Pétert, hogy ezt közölje az amerikai adminisztráció számára is.

Hazánkra kiemelt figyelmet fordít az immár kereken egy éve, Donald Trump történelmi visszatérését követően hivatalba lépett amerikai adminisztráció, ezt mutatja az a tény is, hogy a magyar miniszterelnököt tavaly ősszel a gázai békemegállapodás aláírására is meghívta az Egyesült Államok elnöke.

Magyarországra tehát komolyan számítanak az új világrendben, amelynek sarokköve lehet a Béketanács.

Amikor Orbán Viktor miniszterelnök tavaly októberben Rómában, XIV. Leó pápánál tett látogatása után interjút adott a közmédiának, a magyar kormányfő utalást tett egy békepárti hálózat létezésére, amely elmondása szerint sűrűsödési pontja van, az egyik a hatalmi, ahol a jelenlegi amerikai elnök áll a középpontban, a másik pedig a spirituális, illetve lelki központ, amely a Vatikánban, a szentatyánál van.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)