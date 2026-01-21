Havi 50 ezer oroszt akarunk megölni – ismertette programját Ukrajna új védelmi minisztere

Ukrajna célja az, hogy „havonta 50 ezer orosz katonát megöljenek” – jelentette ki az ország új védelmi minisztere, a kinevezése után egyből internetes csalásokkal megvádolt Mihajlo Fedorov.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, Fedorov január 14-e óta betöltött miniszteri pozíciójában ismertetve terveit elmondta, hogy két fő prioritása van – írja a Kyiv Independent. „A vezetést azok köré kell felépíteni, akik képesek a meghatározott célok elérésére. Ha valaki nem tud mérhető eredményeket felmutatni, nem maradhat a rendszerben” – fogalmazott. „A második stratégiai cél az, hogy havonta 50 ezer oroszt megöljünk” – tette hozzá.

Elmondása szerint az előző hónapban 35 ezer orosz katona halt meg, és „ezeket a veszteségeket mind videófelvételek igazolják”.

„Ha elérjük az 50 ezret, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik, és már most is érezhetőek a hiányok” – mondta.

Ukrajna becslése szerint Oroszország összes vesztesége a háború 2022-es kezdete óta meghaladta az 1,2 millió főt. Azonban Fedorov egy január 14-én tett nyilatkozata szerint ukrán oldalon sem biztató a helyzet a létszámot illetően. Elmondta, hogy kétmillió ukrán állampolgárt köröznek a mozgósítás elkerülése miatt, és további 200 000 katona hivatalos engedély nélkül van távol a szolgálattól, miközben a gyalogsági egységek továbbra is küszködnek a súlyos veszteségek pótlásával.

Internetes csalások árnyéka vetül az új miniszterre

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, egy jelentés szerint a frissen kinevezett ukrán védelmi miniszter kapcsolatban állt telefonos csalókkal. A bűnbanda minden más tagját, a bűncselekmény valamennyi érintettjét elítélték, Fedorov azonban kivételt képezett.

A gazeta.ru a SHOT Telegram-csatorna beszámolójára hivatkozva közölte, hogy a Dnyiproi Kiberrendőrség büntetőeljárása szerint Mihajlo Fedorov részt vett egy csaló csoport működésében, amely az „Innocentert” nevű, fiktív fogyókúrás termékeket népszerűsítő weboldalt üzemeltetett. A call center alkalmazottait leleplezték és elítélték, Fedorov azonban – a csatorna szerint – Volodimir Zelenszkij elnök beavatkozásának köszönhetően kerülte el a börtönt.

Kiemelt kép: Az ukrán védelmi tárca élére kinevezett Mihajlo Fedorov eddigi digitális fejlesztésért felelős kormányfőhelyettes a parlament ülésén Kijevben 2026. január 14-én (Fotó: MTI/EPA/Andrij Neszterenko)