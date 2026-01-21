Grönlandi NATO-hadgyakorlat megtartását kezdeményezte Franciaország

Grönlandi NATO-hadgyakorlat megtartását indítványozta szerdán Franciaország. Ezt a francia elnöki hivatal jelentette be.

Több európai ország, köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság múlt héten már küldött katonákat Grönlandra egy felderítő küldetésre, egy, a NATO szövetségeseivel közösen, de az atlanti szövetség keretein kívül szervezett dán gyakorlat előkészítése céljából, az Egyesült Államok részvétele nélkül.

Donald Trump válaszul szombaton bejelentette, hogy februártól 10 százalékos vámmal sújt nyolc európai országot, amely ellenzi a Grönland feletti amerikai ellenőrzést. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország számíthat a vámra. A 10 százalékos tarifa február 1-jétől lép életbe, és június 1-jétől 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodást Grönland teljes körű eladásáról az Egyesült Államoknak.

„Az amerikai elnök azt állítja, hogy Grönland, amely egyébként ásványokban gazdag, létfontosságú az Egyesült Államok és a NATO biztonsága szempontjából Oroszországgal és Kínával szemben. Egy igazi NATO-hadgyakorlat lehetővé tenné Washington bevonását, és bizonyítaná azt, hogy az európaiak komolyan veszik az északi-sarkvidéki biztonságot” – mondta egy francia elnöki forrás az AFP hírügynökségnek.

