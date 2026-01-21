Elhunyt Bruce Leung harcművész, Jackie Chan és Bruce Lee egykori pályatársa

Hetvenhét éves korában elhunyt Bruce Leung, a Kung Fu Hustle című film világszerte ismert színésze. Az ismert harcművész január 14-én hunyt el, családja körében. Bruce Leung a kínai harcművészfilmek egyik meghatározó alakja volt, akit a műfaj legnagyobbjai között tartottak számon, a legendás Négy Sárkány tagjaként Bruce Lee, Jackie Chan és Ti Lung mellett. A kung fut már gyermekkorában édesapjától tanulta, pályafutása során pedig több tucat filmben szerepelt.

Az 1970-es és 1980-as évek sikerei után egy időre visszavonult a színészettől, és az üzleti életben próbált szerencsét. Hosszú kihagyást követően 2004-ben tért vissza a filmvászonra Stephen Chow kasszasikerében, a Kung Fu Hustle-ben, ahol a kegyetlen Beast megformálásával újra világhírűvé vált – írja a Daily Mail.

Halálát egy közeli barátja erősítette meg, aki elmondása szerint a háromgyermekes színész szívelégtelenség következtében vesztette életét.

A halálhír után sorra érkeztek a megemlékezések. Jackie Chan, aki 1978-ban a Magnificent Bodyguards forgatásán dolgozott együtt Leunggal, úgy emlékezett vissza rá, hogy emlékeiben mindig igazi kung fu mesterként él, aki számos hagyományos harcművészeti irányzatban volt jártas, mindegyiknek megvolt a maga egyedi stílusa.

Szavai szerint

„számomra mindig kung fu mester marad, aki rengeteg hagyományos harcművészetet ismert, mindegyiket sajátos módon.” Chan hozzátette, hogy pályatársa egész életében a filmnek és a televíziónak szentelte tudását, hiszen „élete során megszerzett tudását a mozgókép szolgálatába állította, és kiváló akciórendezővé vált.”

Kiemelte azt is, hogy Leung számtalan emlékezetes szerepet alkotott meg, amelyek „a közönség szeretetét és a kollégák elismerését is kivívták”. Megható búcsújában személyes hangon fogalmazott, amikor azt írta: „Leung testvér, Pekingben havazik. Az ég szürke. Hiányzol.”

Stephen Chow rendező-színész szintén megemlékezett róla, és rövid üzenetében hangsúlyozta, hogy

„örökké emlékezni fogunk Leung Siu-lung úrra.”

A színész kétszer is megházasodott. Első felesége Irene Ryder énekesnő volt, akit 1975-ben vett el, és akitől egy lánya született; házasságuk az 1980-as években véget ért. Második feleségével, Song Xianggal 1995-ben kötött házasságot, amelyből egy fia és egy lánya született.

A Daily Mail megjegyzi, hogy Bruce Leung halálával a harcművészfilmek egyik korszakos alakját veszítette el a világ, akinek munkássága és öröksége generációkon átívelően marad meg.

Kiemelt kép: Bruce Leung (Fotó: X.com)