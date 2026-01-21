Életfogytiglanra ítélték a Kirillov orosz tábornok elleni merénylet végrehajtóját

Életfogytiglanra ítélte Igor Kirillov tábornok, az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka, és segédtisztje, Ilja Polikarpov őrnagy elleni robbantásos merénylet elkövetésével vádolt Ahmadzson Kurbonov üzbég állampolgárt szerdán Moszkvában az orosz második nyugati körzeti katonai bíróság.

A merényletben való bűnrészesség címén Robert Szafarjan 25, Batuhan Tocsijev 22, Ramazan Padjiev pedig 18 évi fegyházat kapott. A bíróság a tábornok özvegyének javára 7,2 millió rubelt (csaknem 31 millió forint), az őrnagy fia és özvegye javára pedig 10-10 millió rubel (csaknem 43 millió forint) kártérítést ítélt meg.

A nagy visszhangot kiváltó kettős gyilkosságról a hirado.hu is beszámolt: a bűncselekmény 2024. december 17-én történt Moszkvában, a Rjazanszkij sugárúton, annál a lakóháznál, ahol a tábornok lakott.

A bejáratnál leállított rollerben elrejtett, távirányítású pokolgép akkor lépett működésbe, amikor a két tiszt kilépett az utcára.

Egy nappal később közölték, hogy őrizetbe vették Kurbonovot, aki az ukrán titkosszolgálat megbízásából érkezett Moszkvába a terrorcselekményt előkészítésére.

Közölte, hogy 100 ezer dollárt ígértek neki a gyilkosságért, valamint azt, hogy kimenekítik az EU egyik tagországába.

Padijev és Tocsijev szobát bérelt egy szállóban az elkövetőnek, a felettesüktől pedig pénzt kaptak a számára. Kurbonovnak Szafarjan adta át robbanószerkezet alkatrészeit, amelyeket Lengyelországból szállítottak le neki.

Kurbonov teljes mértékben, Szafarjan részben ismerte el bűnösségét, a többi két elítélt pedig ártatlannak vallotta magát. Az ügyben elrendelték további három személy távollétében történő letartóztatását és körözést adtak ki ellenük.

Kiemelt kép: Az Igor Kirillov altábornagy, az orosz hadsereg sugár-, vegyi és biológiai fegyverek elleni védelemért felelQs egységének parancsnoka és az asszisztense, Ilja Polikarpov elleni gyilkossággal vádolt üzbég Ahmed Kurbanov a moszkvai Baszmannij kerületi bíróság tárgyalótermének zárkájában 2024. december 19-én. Az altábornaggyal, valamint asszisztensével egy robogóba rejtett pokolgép végzett két napja Moszkvában a ház előtt, amelyben lakott. Kurbanov bevallotta, hogy ő követte el a gyilkosságot az ukrán titkosszolgálatok megbízásából, amiért 100 ezer dollárt és az egyik európai uniós tagállamban letelepedést ígértek neki.

MTI/EPA/Makszim Sipenkov