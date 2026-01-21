Életfogytiglani börtönre ítélték Abe Sindzó volt japán kormányfő gyilkosát

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy japán bíróság szerdán azt a férfit, aki 2022-ben megölte Abe Sindzó volt japán kormányfőt.

A 45 éves Jamagami Tecuja házilag készített lőfegyverrel végzett a miniszterelnökkel Narában, egy választási kampánygyűlésen. Jamagamit a gyilkosság elkövetése után a helyszínen lévő kamerák előtt fogták el és tartóztatták le.

Az októberben kezdődött tárgyalás végén, szerdán életfogytiglani börtönt szabott ki rá a narai kerületi bíróság.

A férfi kihallgatásán azt állította, hogy az Egyesítés Egyháza elleni gyűlöletből cselekedett, és bár eredetileg az egyház vezetőjét akarta megtámadni, de nem tudott a közelébe jutni, viszont Abéról úgy tudta, hogy ő is tagja az egyháznak. A támadás indítéka az volt, hogy Jamagami anyja jelentős adománnyal – mintegy 100 millió jennel (208 millió forinttal) – segítette az egyházat, ami anyagi romlásba döntötte a családot.

Az egész világot megrázó bűntett nyomán fény derült a japán kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a dél-koreai székhelyű vallásfelekezet közötti kapcsolatokra is.

Az 1954-ben alapított újkeresztény Egyesítés Egyházát, amelyet Moon-szekta néven is emlegetnek, Japánban Kisi Nobuszuke volt miniszterelnök, Abe nagyapja támogatta.

Tavaly márciusban a tokiói bíróság jogi értelemben megvonta az egyházi státuszt a vallásfelekezettől, amely ezzel elvesztette adómentességét.

Kiemelt kép: A 2020. szeptember 16-i képen Abe Sindzó japán miniszterelnök sajtóértekezletet tart a tokiói kormányfői hivatalban. 2022. július 8-án merényletet követtek el a korábbi kormányfő ellen egy választási kampányeseményen, Narában. Abe a lövéstől eszméletét vesztette, az elkövetőt elfogták (Fotó: MTI/AP/Eugene Hoshiko)