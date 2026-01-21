Egyhangúlag ítélték el a jobboldali képviselők a Magyarország és Európa biztonságát veszélyeztető brüsszeli javaslatot

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Magyarország benyújtotta a SAFE védelmi beruházási programhoz kötődő nemzeti tervét, azonban a brüsszeli vezetés a programban kitűzött forrásokhoz való hozzáférést is az uniós jogállamisági vádaskodás szolgálatába állítaná. Kaja Kallas, uniós kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselő korábban úgy nyilatkozott: a magyar tervet „ugyanannak a szigorú vizsgálatnak vetjük alá, mint az összes többi javaslatot”.
„A feltételességi rendelet a SAFE-re is alkalmazandó, ez akkor léptethető életbe, ha a jogállamiság súlyos megsértése ténylegesen érinti, vagy súlyosan veszélyezteti az unió költségvetését”
– hangoztatta Kaja Kallas a hazánk biztonságát veszélyeztető, lehetséges forrásvisszatartás igazolásával kapcsolatban. Az európai törvényhozás jobboldali magyar képviselői egyhangúlag ítélték el a tervezett brüsszeli retorziókat. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában kijelentette:
„a mostani vita szerinte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy „a baloldal, élén a Néppárttal” be kíván avatkozni a magyarországi választásokba”.
Úgy fogalmazott:
„már a látszatra sem adnak, és Európa biztonságát is készek lennének feláldozni a kormányváltás reményében”.
Hangsúlyozta:
az Európai Unió biztonsága egységes és oszthatatlan, és nem lehet európai biztonságról beszélni, ha ideológiai alapon Magyarországot kizárják a SAFE védelmi programból.
Szerinte a tagállamok védelmi képességeinek megerősítése közös európai érdek és a béke garanciája, nem pedig ideológiai vita tárgya. A képviselő azt mondta: ellenfeleik minden áron meg akarnak szabadulni a magyar kormánytól, mert az nemet mond a „brüsszeli diktátumokra” a háború, a migráció és Ukrajna kérdésében. Hozzátette: saját embereiket akarják hatalomba segíteni, akik „beállnak a sorba”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte „Brüsszelből nem lehet választást nyerni Magyarországon”.
Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselője szerint újabb támadás éri Magyarországot, mert egyesek a védelmi képességek fejlesztésére szolgáló SAFE-forrásokat is megvonnák. Úgy vélte,
ellentmondásos, hogy miközben Oroszország jelentette fenyegetésről beszélnek, akadályoznák az EU déli és keleti határait védő Magyarország védelmi beruházásait.
A képviselő kettős mércét emlegetett a korrupció megítélésében, kifogásolva, hogy az ukrán vezetés és az Európai Bizottságot érintő ügyek nem váltanak ki hasonló fellépést. A vitát nem átláthatósági kérdésnek, hanem politikai nyomásgyakorlásnak nevezte.
A vitában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen bírálta a felszólalókat, mondván:
szerinte indulatos támadásokat intéznek a Magyarország és a magyar emberek ellen, miközben „gyűlölettől vezérelve otromba hazugságokat” fogalmaznak meg.
Deutsch Tamás felidézte, hogy hasonló bírálatok előzték meg a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es országgyűlési választásokat is, amelyeken a Fidesz mindhárom alkalommal kétharmados győzelmet aratott. Véleménye szerint most is ugyanez történik, és ismét legalább kétharmados győzelemre számítanak. A képviselő úgy fogalmazott:
ellenfeleik szerinte jobban gyűlölik Orbán Viktort, mint amennyire szeretik saját hazájukat, honfitársaikat vagy Európát, és fontosabb számukra Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése.
Hangsúlyozta: a magyarok életéről és jövőjéről nem az Európai Parlamentben, hanem a magyar választók szabad akaratából döntenek.
A vitában László András a Fidesz EP-képviselője kijelentette: az Európai Parlament baloldali-liberális többsége ismét nem tudta megállni, hogy ne avatkozzon bele a magyar választásokba. Úgy fogalmazott: pontosan tudják, mire megy ki a játék, és azért akarják visszatartani az új védelmi programból Magyarországra jutó forrásokat, mert azt gondolják, hogy a magyar választók megvehetők vagy legalábbis megzsarolhatók. A képviselő szerint
ellenfeleik egy bábkormányt szeretnének Budapesten, Magyar Péter vezetésével, amely nem mondana nemet a háborús hitelre, Ukrajna EU-tagságára és a migrációs paktumra.
Felidézte: Tarr Zoltán egy tiszás fórumon egyértelművé tette, hogy választási győzelem esetén „utána mindent lehet”.
László András emlékeztetett arra, hogy
a Fidesz–KDNP négy éve azt ígérte, Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába, és nem engedi, hogy az országot belerángassák a háborúba.
Mint mondta, ezt az ígéretet betartották, és hangsúlyozta: a magyar emberek pontosan tudják, hogy Magyarország biztonsága és a háborún kívül maradás szempontjából a Fidesz-KDNP a biztos választás.
Kiemelt kép: Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció alelnöke, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)