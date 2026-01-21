Döntött az Európai Parlament: az EU bíróságának véleményét is kikérik a gazdák felháborodását kiváltó megállapodásról

Úgy döntött az Európai Parlament szerdán, hogy kikéri az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét, összhangban áll-e az EU-Mercosur-megállapodás az uniós alapszerződésekkel.

A plenáris ülésen 334 igen, 324 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett fogadták el azt az állásfoglalást, amely a jogi felülvizsgálat kezdeményezéséről szól. Egy másik, szintén jogi vizsgálatot sürgető határozati javaslatot a képviselők elutasítottak: arra 225-en szavaztak igennel, 402-en nemmel, 13-an pedig tartózkodtak.

A döntés értelmében az Európai Unió Bírósága megvizsgálja az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint az ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA) jogalapját és azok összhangját az uniós szerződésekkel.

Az Európai Parlament közölte: a jogi vélemény elkészültéig folytatja a megállapodások szövegének vizsgálatát.

A képviselők csak az Európai Unió Bíróságának állásfoglalása után dönthetnek arról, hogy megadják-e hozzájárulásukat az EU-Mercosur-megállapodáshoz.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2026. január 21-én (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)