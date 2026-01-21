Dömötör Csaba: A Fidesz szavazatai kellettek ahhoz, hogy az Európai Bíróság vizsgálja a Mercosur-megállapodást

Dömötör Csaba szerint fontos fordulat történt a gazdák ügyében: az Európai Parlament megszavazta, hogy az Európai Bíróság vizsgálja a Mercosur-megállapodást, miközben a döntés kulcsa a Fidesz szavazatain múlt.

Fontos időközi győzelem született a gazdák számára a holnapi nagy szavazás előtt – erről számolt be közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. Az Európai Parlament megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást, amely a képviselő szerint a gazdák számára káros.

Dömötör hangsúlyozta: a Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át.

A megállapodás elleni tiltakozás fő motorjának mindvégig a Patrióta-frakciót nevezte, miközben az ügyet a „néppárti–baloldali nagykoalíció” támogatta. Mint írta, Manfred Weber még a szavazás előtti napon is a megállapodás mellett érvelt.

A képviselő szerint azonban az igazság pillanata csak ezután következik. Holnap szavaz az Európai Parlament az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka – Dömötör megfogalmazása szerint – az volt, hogy az Európai Bizottság elnöke hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)