Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, az csütörtökön megszavazza az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt

Bizalmatlansági indítvánnyal próbálja megállítani a Mercosur-megállapodást a Fidesz–KDNP: Deutsch Tamás szerint Ursula von der Leyen távozása az egyetlen út az európai gazdák megvédéséhez, a kormánydelegáció pedig csütörtökön megszavazza az Európai Bizottság elnökének menesztését.

A politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Patrióták frakciója által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.

Elmondta: az indítványt azért nyújtották be, mert amíg Ursula von der Leyen hivatalban van, addig a Mercosur-megállapodás folyamatos fenyegetést jelent, és súlyos, szerinte katasztrofális következményekkel járna az európai agrárgazdaságra nézve.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől.

A Fidesz-KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll. A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni.

Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.

Kiemelt kép: MTI/Bodnár Boglárka