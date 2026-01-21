Dél-Koreában 23 év börtönbüntetésre ítélték a volt miniszterelnököt a 2024 decemberi puccskísérlet miatt

Egy dél-koreai bíróság szerdán 23 év börtönbüntetésre ítélte Han Dukszu volt miniszterelnököt, mert bűnrészesnek találta abban, hogy Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében kihirdette a szükségállapotot.

A szöuli központi kerületi bíróság ítélete szerint

Hannak kulcsszerepe volt a szükségállapot kihirdetését elősegítő kabinetülés megrendezésében, ami a bíró szerint „felülről irányított felkelés” volt.

„A vádlott miniszterelnök volt, akinek közvetetten demokratikus legitimitást és felelősséget adtak… Ennek ellenére úgy döntött, hogy szemet huny (…), és részt vesz a december 3-i felkelésben” – mondta a bíró.

„A vádlott cselekedeteinek következményeként Dél-Korea olyan veszélybe került, hogy visszatér a sötét múltba, amikor az emberek alapvető jogait és a liberális demokratikus rendet megsértették (…)” – olvasható az ítéletben.

Az alsóbb szintű bíróság Hant hamis tanúzás és okirat-hamisítás vádjában is bűnösnek találta. Han minden vádpontot tagadott, kivéve a részleges hamis tanúzást.

A 76 éves Han az első volt kabinetminiszter, akivel szemben egy alsóbb szintű bíróság ítéletet hozott a történtekhez közvetlenül kapcsolódó bűncselekmények miatt. Hant az ítélet kihirdetése után azonnal őrizetbe vették.

Kiemelt kép: Han Dukszu 2023 április 10-én Szöulban (Forrás: MTI/EPA pool)