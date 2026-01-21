Az USA-ból érkező katonai támadást modelleznek a kanadaiak – 100 éve csináltak ilyet utoljára

Kanadai fegyveres erők egy feltételezett amerikai katonai inváziót modelleztek Kanadában, valamint az ország esetleges válaszát. Mark Carney kanadai kormányfő közben támogatásáról biztosította azt a Grönlandot, amelyet Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke teljes ellenőrzése alá akar vonni. Carney azt ugyanakkor nem mondta meg, hogy országa valóban küld-e csapatokat a Föld legnagyobb méretű szigetére.

A The Globe and Mail nevű kanadai lap szerdai beszámolójában arról írt, hogy miközben Donald Trump amerikai elnök tovább fokozza a Grönlandra vonatkozó fenyegetéseket, Kanada mérlegelte, hogy egy NATO-gyakorlat keretében katonákat küldjön a Föld legnagyobb kiterjedésű szigetére. A davosi konferencián kedden tartott beszédében

Mark Carney miniszterelnök támogatását fejezte ki Grönland iránt, de azt nem mondta meg, hogy Kanada valóban küld-e csapatokat Grönlandra.

A Theglobeandmail.com oldalon elérhető cikkben arról is tudósítottak, hogy

eközben magas rangú kormányzati tisztviselők szerint a kanadai fegyveres erők egy hipotetikus amerikai katonai inváziót modelleztek Kanadában, valamint az ország erre adandó esetleges válaszát.

Robert Fife, a Globe ottawai irodavezetője szerint Kanada „egy keskeny kötélpályán egyensúlyozik” a NATO-szövetségesek, illetve az Egyesült Államok fegyveres ereje között.

A History Magazin archívumában elérhető cikk szerint a múlt században, az első világháborút követően, az abban szövetségesként harcoló és azt a győztes oldalon befejező Egyesült Államok és Nagy-Britannia között az 1920-as években növekedett a feszültség, olyannyira, hogy még egy esetleges háború rémképe is felvetődött közöttük.

Az akkor még brit gyarmat – ma domínium – Kanada közel száz évvel ezelőtt készített is egy titkos haditervet egy esetleges USA elleni konfliktusra, amely az 1-es számú védelmi tervezet nevet viselte, és egy kanadai megelőző támadás tervének részleteit tartalmazta az Egyesült Államok ellen.

Trump teljes ellenőrzés alá akarja vonni Grönlandot

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, az amerikai elnök levelet írt a norvég kormányfőnek, amelyben kifejtette, hogy nem érzi többé kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.

Mint Donald Trump fogalmazott, „tekintettel arra, hogy Norvégia úgy döntött, nem nekem adja a Nobel-békedíjat elismerésül azért, hogy több mint nyolc háborúnak vetettem véget, nem érzem többé kötelességemnek, hogy kizárólag a békére gondoljak, bár persze mindig meghatározó lesz, mostantól gondolhatok arra is, mi a jó az Egyesült Államoknak” – állt Trump vasárnapi keltezésű levelében, amelynek kézhez vételét Jonas Gahr Store norvég kormányfő is megerősítette hétfőn.

A levélben Donald Trump azt is hozzátette: arra törekszik, hogy teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

Kiemelt kép: Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)