Az Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajnának

Az Európai Parlament szerdán zöld utat adott annak a tanácsi döntésnek, amely a megerősített együttműködés eljárásának alkalmazásával teszi lehetővé egy 90 milliárd eurós uniós támogatási hitel nyújtását Ukrajna számára.

A hitelről az Európai Tanács 2025. december 18-i brüsszeli ülésén született politikai megállapodás, a részleteket pedig az Európai Bizottság 2026. január 14-én terjesztette elő. Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez, az uniós szerződésekben rögzített megerősített együttműködés eljárását alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy az együttműködni kívánó tagállamok egy adott területen közösen lépjenek előre. Az eljárás alkalmazásához az Európai Parlament hozzájárulása szükséges.

A parlamenti jóváhagyást 499 igen, 135 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett adták meg. A képviselők egy nappal korábban úgy döntöttek, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a hitelt és a kapcsolódó javaslatokat.

A következő lépésben a jogszabálycsomagról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános jogalkotási eljárás keretében kell megállapodnia.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)