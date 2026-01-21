A polgármester szerint Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll, csak januárban körülbelül 600 ezer ember hagyta el a várost

Kijev a humanitárius katasztrófa szélén áll – jelentett ki Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere. Az orosz támadások következtében a város lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt, miközben januárban már közel 600 ezren hagyták el a hárommilliós fővárost a rendkívüli hideg és az összeomló közszolgáltatások miatt.

Vitalij Klicsko kijelentése egyáltalán nem megalapozatlan. A Kyiv Post közölte a főpolgármester szavait, aki szerint csak januárban körülbelül 600 000 ember hagyta el a nagyjából 3 milliós lakosságú várost.

A főpolgármester kedden arra figyelmeztetett, hogy az orosz csapások következtében – amelyről a hirado.hu is beszámolt – Kijev lakosságának mintegy fele áram, fűtés és víz nélkül maradt, ami a várost „humanitárius katasztrófa” felé sodorja. Vitalij Klicsko a körülmények miatt fel is szólította a lakosságot, hogy „ha tudnak, menjenek el”. Egyúttal arról is beszélt, hogy hogy a mentőegységek a mínusz 18 fokig süllyedő hidegben próbálják helyreállítani az alapvető szolgáltatásokat.

Kiemelte, hogy egyes épületekben olyan alacsony a hőmérséklet, hogy a vécékben megfagyott a víz. Emellett a vízellátás és a szennyvízrendszer sürgős helyreállítása nélkül a járványok egyre erősebben növekvő kockázatára figyelmeztetett. A hatóságok kénytelenek voltak leengedni a város központi fűtési és vízrendszerét, hogy megakadályozzák a csövek befagyását és szétrepedését.

„A helyzet kritikus az alapvető szolgáltatások terén – fűtés, víz, áram. Jelenleg 5600 lakóépület maradt fűtés nélkül”

– mondta Vitalij Klicsko a The Timesnak.

A főváros már a január 9-i korábbi orosz támadás óta váltakozó áramszünetekkel és minimális fűtéssel küzd. Kedden kora reggel a Kreml erői mintegy 470 drónt, 47 cirkálórakétát és egy ballisztikus rakétát indítottak Ukrajna ellen, amelyek egy kijevi hőerőművet is eltaláltak, visszavetve az energiahálózat helyreállítását a háború leghidegebb tele közben.

Közvilágítás nélkül maradt épületek között megy egy nõ egy kijevi lakónegyedben 2026. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Makszim Maruszenko)

Vitalij Klicsko mindemellett azzal vádolta meg Moszkvát, hogy „humanitárius katasztrófát akar előidézni a szülővárosunkban, és azt akarja, hogy az emberek megfagyjanak a tél közepén”. Állítása megegyezik az RBK Ukrajina hírügynökség egyik kormányzati forrásának következtetésével – amelyről a hirado.hu korábban beszámolt – , aki szerint Moszkva abból indul ki, hogy ha Kijevet élhetetlenné tudja tenni, akkor az általános csapást mér az ukrán társadalom moráljára. A számítás szerint a hideg és a sötétség által sújtott ukrán lakosság alulról gyakorolhatna nyomást saját kormányára, ezzel rákényszerítve a vezetést jelentős engedmények megtételére a béketárgyalások során, a háború lezárása érdekében.

Az iskolák és óvodák továbbra is zárva tartanak Kijevben, így a szülők kénytelenek gyermekeikkel együtt a fagyos lakásokban maradni. „Őszintén nem tudom, hogyan lehet ezt kezelni, amikor otthon még a vécét sem lehet használni, és a hároméves lányomat sem tudom melegen tartani” – mondta a Kyiv Postnak egy 30 éves kijevi lakos. Más beszámolók szerint már az is luxusnak számít, ha le lehet húzni a vécét, míg egy másik városlakó arról számolt be, hogy

„több mint 17 órán át nem volt áram”, és „– 13 Celsius-fok volt a lakásban”.

Ljudmila Kopal télikabátban áll és elemlámpával világít kijevi lakásában 2026. január 13-án, amikor az ukrán energetikai létesítmények elleni orosz támadások áramkimaradásokat okoznak az ukrán fővárosban (Fotó: MTI/AP/Danijila Basakov)

Miközben a lakosság lényegében a túlélésért küzd, egyre növekszik a feszültség Kijev főpolgármestere és Volodimir Zelenszkij elnök között. Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, az államfő a városi vezetést tette felelőssé az áramkimaradásokért, míg Klicsko visszavágott, mondván, „nem bölcs dolog” politikai konfliktust szítani egy olyan válság idején, amely nemzeti összefogást igényel.

Kiemelt kép: Emberek az ukrán vészhelyzeti szolgálat egyik melegedősátrában Kijevben 2026. január 13-án, az Ukrajna elleni háború negyedik évében (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)