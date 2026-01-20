„Ukrajna legyen erős a csatatéren, ezért adjuk a 90 milliárd eurót” – jelentette ki a világgazdasági fórumon Ursula von der Leyen

Az Index beszámolója szerint kedden megnyílt davosi Világgazdasági Fórumon Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz, különösen a biztonságpolitika terén.

Beszédének egyik központi eleme Ukrajna volt: emlékeztetett arra, hogy a háború immár a negyedik évébe lép, és ennek véget kell vetni. Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt ennek érdekében az EU megszavazta a 90 milliárd eurós támogatást, mert – mint fogalmazott – Ukrajnának erősnek kell lennie a csatatéren ahhoz, hogy béke születhessen.

Hozzátette: szükség esetén az unió a befagyasztott orosz vagyonokhoz is hozzányúl, jelezve, hogy nem hagyja magára Ukrajnát.

A másik kiemelt téma Grönland volt

Von der Leyen az északi-sarki biztonságot mindenekelőttinek nevezte, és elmondta, hogy az EU osztja az amerikai aggodalmakat, ugyanakkor a biztonság csak együtt érhető el.

Nyomatékosította: teljes szolidaritást vállalnak Dániával és Grönlanddal, szuverenitásuk nem lehet vita tárgya.

Kritizálta az Egyesült Államok által javasolt új vámokat, különösen a régi szövetségesek között, és hangsúlyozta, hogy a megállapodás az megállapodás.

A bizottság elnöke szerint Európának saját biztonsági stratégiát kell kidolgoznia, amelynek része lesz az Északi-sarkvidékre vonatkozó frissített megközelítés is. Ennek középpontjában az az alapelv áll, hogy a szuverén népek maguk dönthetnek a saját jövőjükről – legyen szó Ukrajnáról vagy Grönlandról.