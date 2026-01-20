Tökéletes időzítés: fél Kijev fagyoskodik, amikor az IMF a fűtéstámogatások megszüntetését sürgeti

Miközben Kijevben rendkívüli állapot uralkodik, és a társasházak közel fele fűtés nélkül maradt, az IMF vezérigazgatója Davosban arról beszélt: Ukrajnának meg kell szüntetnie az áram- és fűtéstámogatásokat, és be kell fejeznie a reformokat.

A strana.ua beszámolója szerint az IMF vezérigazgatója, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórum margóján szólította fel az ukrán hatóságokat arra, hogy szüntessék meg az elektromos áramra és a fűtésre vonatkozó támogatásokat. Miközben Ukrajnában áramszünetek és fűtéskimaradások sújtják a lakosságot.

Mint mondta, Ukrajna számára a legfontosabb, hogy minden, ami gátolja a magánszektor dinamikáját, eltűnjön.

„Nem könnyű, de meg kell tenni” – fogalmazott Georgieva.

A vezérigazgató egyúttal tanácsot is adott az ukránoknak: arra buzdította őket, hogy reggelente „ordítsanak fel”, hogy magabiztosak legyenek, mint az oroszlánok.

Felidézte azt is, hogy a múlt héten, Georgieva kijevi látogatása idején a Rada nem szavazta meg az IMF új hiteléhez fontos törvényjavaslatok napirendre vételét. A Valutaalap továbbra is adóemeléseket sürget előfeltételként az új kölcsönhöz.

A Kijevben uralkodó rendkívüli állapotokról korábban már a hirado.hu is beszámolt: a társasházak közel fele fűtés nélkül maradt, a túlélésért küzd a lakosság.

A háború kezdete óta eltelt első három tél viszonylag enyhe volt, a negyedik télen azonban súlyos fagyok sújtják az országot, különösen a fővárost. Mindeközben Ukrajna energetikai helyzete tovább romlott:

2022 óta Oroszország szisztematikusan támadja az erőműveket, alállomásokat és távvezetékeket, széles körű áramszüneteket okozva.

Január 9-én nagyszabású támadás érte a fővárost a csapások súlyosan megrongálták az elektromos áram, a hő- és a vízellátás kulcsfontosságú létesítményeit. A város bal partján, valamint a Pecserszk és a Sevcsenkivszkij kerületekben vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be, miközben a fűtés- és vízellátásban is komoly fennakadások keletkeztek.

Mintegy 6000 sokemeletes társasház maradt fűtés nélkül.

Vitalij Klicsko főpolgármester rendkívüli állapotot hirdetett, és ideiglenes elköltözésre kérte azokat, akiknek van erre lehetőségük. Január 12-re a legtöbb fogyasztónál helyreállt a hőellátás, az áramhelyzet azonban nem javult érdemben. Január 13-án újabb támadás súlyosbította a helyzetet, majd január 14-én egyértelművé vált, hogy a problémák hosszú távúak: a meteorológiai előrejelzések szerint a hőmérséklet akár –15 Celsius-fok alá is süllyedhet.

