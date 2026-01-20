Szökevénynek nevezi a Politico a magyar menedékjogot élvező lengyel politikust

„A menedékjog politikai döntés, nem pedig egy független bíróság ítélete! Ez a legaggasztóbb, mert megkerüli az európai elfogatóparancs szabályait” – ilyen és ehhez hasonló érvelések többoldalas özönét zúdítja a Politico című brüsszeli lap olvasóira Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter.
Strukturális hiba az önrendelkezés
Donald Tusk Brüsszelhez kritikátlanul lojális kormányának politikusa a hasonló szellemű, Brüsszel szócsövének számító Politicóban a budapesti kormány azon döntését ostorozza tehetetlen dühvel, hogy Magyarországon sajtóinformációk szerint menedékjogot kapott az előző igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro.
Orbán Viktor miniszterelnök „veszélyes gyenge láncszemet” jelent a hosszadalmas interjúban vagdalkozó Zurek szerint az uniós jogban. Ez „lehetővé teszi a populista kormányok számára, hogy szövetségeseiket megvédjék a börtöntől” – hangoztatja a Politico által Tusk liberális, EU-párti kormányának tagjaként jellemzett igazságügyi miniszter.
Az eset rávilágít az EU igazságszolgáltatási rendszerének egy strukturális hibájára, amely a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra támaszkodik egymás bírósági határozatainak végrehajtása terén. Ez a bizalom azt jelenti, hogy
az európai elfogatóparancsok csak akkor működnek, ha a kormányok úgy döntenek, hogy végrehajtják azokat – háborog a Politico.
A lap tehát „strukturális hibának” nevezi az EU tagállamainak önrendelkezését.
A „szökevény”
A Poitico, amely kritikátlanul és a történtek körülményeinek bármiféle ismertetése nélkül közli Zurek támadásait némi csúsztatással is élve igyekszik erősíteni a Tusk-kormányálláspontját. Így például idézi Szijjártó Péter külügyminisztert, aki lengyel állampolgárok befogadásáról beszélt (nem említve neveket), amit azzal indokolt, hogy a demokrácia és a jogállamiság válságban van Lengyelországban. A lap viszont nem közli, hogy a politikus meg is indokolta állítását, s érvei között szerepet a lengyel köztelevízió elfoglalása is.
(A lengyel televízió erőszakos elfoglalást mutatja be Marcina Tulicki Przejęcie/Taking Over című dokumentumfilmje is.)
Szintén a hazánkat ostorozó politikus véleményét támasztja alá a lap címadása is: a sértő, szökésben levő bűnözőkre is alkalmazható „szökevény” kifejezés, mellyel a hazáját elhagyni kényszerülő, beteg politikust aposztrofálják, semmiképpen nem állja meg a helyét egy menedékjogot élvező, üldözött politikai menekült esetében.
Börtönnel fenyegette Tusk
A lap természetesen nem tér ki arra sem, hogy múlt novemberben nyílt levélben szólította fel több mint ötven lengyel értelmiségi a parlamenti alsóház tagjait, hogy
ne szavazzák meg az rákbetegséggel küzdő Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását,
amelyet a főügyész indítványozott.
Ekkor lengyel értelmiségiek és lelkészek, köztük Bronislaw Wildstein író, Andrzej Nowak történészprofesszor és Piotr Duda, a legnagyobb lengyel szakszervezet, a Szolidaritás elnöke a nyílt levélben Ziobro egészségét és életét érintő megalapozott aggodalommal indokolták az összes parlamenti tömörülés képviselőihöz intézett felhívásukat. Az aláírók azt kérték a képviselőktől, hogy vegyék figyelembe kollégájuk egészségi állapotát, mert „döntésük visszafordíthatatlan egészségromlásához vagy akár a halálához is vezethet”.
„Vagy börtönben, vagy Budapesten” – így kommentálta a Ziobro előzetes letartóztatásáról szóló ügyészégi indítványt október végén az X-en Donald Tusk.
„A lengyel kormányfő kijelentésével átlépte az alkotmányosság határát” – így reagált Tusk fenyegető és cinikus kijelentésére az esetet követően blogbejegyzésében ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Szerinte a fenyegetés számos alkotmányos kérdést vet fel.
Fehérorosz állapotok
Mint arra a Politico cikke is utal, nem Ziobro az első, törvénytelen eszközökkel üldözött lengyel politikus, aki menedékjogot kap Magyarországon.
Korábban szintén menedékjogot kapott hazánkban Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, aki egyben a konzervatív Jog és Igazságosság Párt képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében.
Mint arról a hiorado.hu is beszámolt, Romanowskit a Donald Tusk vezette kormányzat nyomására többrendbeli bűncselekménnyel is megvádolták.
Tusk európai szintű körözést is ki akart adatni a politikus ellen, az Interpol azonban ezt megtagadta.
A politikus elmondta: a parlamenti ellenzék példátlan mértékű üldözést szenved el, a kialakult helyzet a fehérorosz állapotokat idézi fel, „Lukasenka módszereire emlékeztetett, nem egy több száz éves demokratikus hagyománnyal rendelkező EU-s országra”.
Kiemelt kép: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter a Taking Over című, Donald Tuskék erőszakos, diktatórikus lépéseiről, kilengéseiről szóló lengyel dokumentumfilm vetítése utáni pódiumbeszélgetésen Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. október 27-én. A film előzetese cikkünkben is látható (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)