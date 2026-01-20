Szökevénynek nevezi a Politico a magyar menedékjogot élvező lengyel politikust

Veszélyes precedensnek nevezte a Politico című lapban a lengyel–magyar barátság és szolidaritás újabb megnyilvánulását, a varsói kormány által üldözött és Donald Tusk által személyesen is megfenyegetett, rákbeteg Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek biztosított menedékjogot hivatali utódja.

„A menedékjog politikai döntés, nem pedig egy független bíróság ítélete! Ez a legaggasztóbb, mert megkerüli az európai elfogatóparancs szabályait” – ilyen és ehhez hasonló érvelések többoldalas özönét zúdítja a Politico című brüsszeli lap olvasóira Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter.

Strukturális hiba az önrendelkezés

Donald Tusk Brüsszelhez kritikátlanul lojális kormányának politikusa a hasonló szellemű, Brüsszel szócsövének számító Politicóban a budapesti kormány azon döntését ostorozza tehetetlen dühvel, hogy Magyarországon sajtóinformációk szerint menedékjogot kapott az előző igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro.

Orbán Viktor miniszterelnök „veszélyes gyenge láncszemet” jelent a hosszadalmas interjúban vagdalkozó Zurek szerint az uniós jogban. Ez „lehetővé teszi a populista kormányok számára, hogy szövetségeseiket megvédjék a börtöntől” – hangoztatja a Politico által Tusk liberális, EU-párti kormányának tagjaként jellemzett igazságügyi miniszter.

Az eset rávilágít az EU igazságszolgáltatási rendszerének egy strukturális hibájára, amely a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra támaszkodik egymás bírósági határozatainak végrehajtása terén. Ez a bizalom azt jelenti, hogy

az európai elfogatóparancsok csak akkor működnek, ha a kormányok úgy döntenek, hogy végrehajtják azokat – háborog a Politico.

A lap tehát „strukturális hibának” nevezi az EU tagállamainak önrendelkezését.

A „szökevény”

A Poitico, amely kritikátlanul és a történtek körülményeinek bármiféle ismertetése nélkül közli Zurek támadásait némi csúsztatással is élve igyekszik erősíteni a Tusk-kormányálláspontját. Így például idézi Szijjártó Péter külügyminisztert, aki lengyel állampolgárok befogadásáról beszélt (nem említve neveket), amit azzal indokolt, hogy a demokrácia és a jogállamiság válságban van Lengyelországban. A lap viszont nem közli, hogy a politikus meg is indokolta állítását, s érvei között szerepet a lengyel köztelevízió elfoglalása is.

(A lengyel televízió erőszakos elfoglalást mutatja be Marcina Tulicki Przejęcie/Taking Over című dokumentumfilmje is.)

Szintén a hazánkat ostorozó politikus véleményét támasztja alá a lap címadása is: a sértő, szökésben levő bűnözőkre is alkalmazható „szökevény” kifejezés, mellyel a hazáját elhagyni kényszerülő, beteg politikust aposztrofálják, semmiképpen nem állja meg a helyét egy menedékjogot élvező, üldözött politikai menekült esetében.

Börtönnel fenyegette Tusk

A lap természetesen nem tér ki arra sem, hogy múlt novemberben nyílt levélben szólította fel több mint ötven lengyel értelmiségi a parlamenti alsóház tagjait, hogy

ne szavazzák meg az rákbetegséggel küzdő Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását,

amelyet a főügyész indítványozott.

Ekkor lengyel értelmiségiek és lelkészek, köztük Bronislaw Wildstein író, Andrzej Nowak történészprofesszor és Piotr Duda, a legnagyobb lengyel szakszervezet, a Szolidaritás elnöke a nyílt levélben Ziobro egészségét és életét érintő megalapozott aggodalommal indokolták az összes parlamenti tömörülés képviselőihöz intézett felhívásukat. Az aláírók azt kérték a képviselőktől, hogy vegyék figyelembe kollégájuk egészségi állapotát, mert „döntésük visszafordíthatatlan egészségromlásához vagy akár a halálához is vezethet”.

„Vagy börtönben, vagy Budapesten” – így kommentálta a Ziobro előzetes letartóztatásáról szóló ügyészégi indítványt október végén az X-en Donald Tusk.

„A lengyel kormányfő kijelentésével átlépte az alkotmányosság határát” – így reagált Tusk fenyegető és cinikus kijelentésére az esetet követően blogbejegyzésében ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Szerinte a fenyegetés számos alkotmányos kérdést vet fel.

Fehérorosz állapotok

Mint arra a Politico cikke is utal, nem Ziobro az első, törvénytelen eszközökkel üldözött lengyel politikus, aki menedékjogot kap Magyarországon.

Korábban szintén menedékjogot kapott hazánkban Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, aki egyben a konzervatív Jog és Igazságosság Párt képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében.

Mint arról a hiorado.hu is beszámolt, Romanowskit a Donald Tusk vezette kormányzat nyomására többrendbeli bűncselekménnyel is megvádolták.

Tusk európai szintű körözést is ki akart adatni a politikus ellen, az Interpol azonban ezt megtagadta.

A politikus elmondta: a parlamenti ellenzék példátlan mértékű üldözést szenved el, a kialakult helyzet a fehérorosz állapotokat idézi fel, „Lukasenka módszereire emlékeztetett, nem egy több száz éves demokratikus hagyománnyal rendelkező EU-s országra”.

Kiemelt kép: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter a Taking Over című, Donald Tuskék erőszakos, diktatórikus lépéseiről, kilengéseiről szóló lengyel dokumentumfilm vetítése utáni pódiumbeszélgetésen Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. október 27-én. A film előzetese cikkünkben is látható (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)