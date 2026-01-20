Rendkívüli ülést tart az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Iránról

„A helyzet fontossága és sürgőssége miatt rendkívüli tanácskozásra van szükség, különösen a riasztó erőszakról, a tüntetők elleni fellépésekről és a nemzetközi emberi jogi törvények megsértéséről szóló hiteles jelentések miatt” – fogalmazott a Németországot és Nagy-Britanniát is magában foglaló országcsoport nevében írt levélben Einar Gunnarsson izlandi nagykövet.
Egy iráni tisztviselő szerint a tüntetéseknek az iráni hatóságok adatai alapján legkevesebb 5000 halálos áldozata van. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte az erőszakot.
Az ENSZ megerősítette, hogy a rendkívüli ülést pénteken tartják, a közlemény szerint eddig 21 ország támogatta a javaslatot.
A Human Rights Watch elítélte a tömeges jogellenes gyilkosságokat, és felkérte a 2022-es iráni megmozdulások miatt létrehozott bizottságot, hogy vizsgálja ki a mostani haláleseteket.
Az ENSZ-ben dolgozó diplomaták szerint Irán többoldalas cáfolatot küldött a misszióknak a megtorlásokkal kapcsolatos vádakra, amelyben azt állította, hogy az iráni biztonsági erők csak az ellenük végrehajtott fegyveres támadások után csaptak össze a tüntetőkkel.
