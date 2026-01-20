Rendkívüli ülést tart az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Iránról

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa pénteken rendkívüli ülést tart Iránról, hogy megvitassák a tüntetők ellen alkalmazott „riasztó erőszakról” szóló jelentéseket - derül ki egy kedden közzétett dokumentumból.

„A helyzet fontossága és sürgőssége miatt rendkívüli tanácskozásra van szükség, különösen a riasztó erőszakról, a tüntetők elleni fellépésekről és a nemzetközi emberi jogi törvények megsértéséről szóló hiteles jelentések miatt” – fogalmazott a Németországot és Nagy-Britanniát is magában foglaló országcsoport nevében írt levélben Einar Gunnarsson izlandi nagykövet.

Egy iráni tisztviselő szerint a tüntetéseknek az iráni hatóságok adatai alapján legkevesebb 5000 halálos áldozata van. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte az erőszakot.

Az ENSZ megerősítette, hogy a rendkívüli ülést pénteken tartják, a közlemény szerint eddig 21 ország támogatta a javaslatot.

A Human Rights Watch elítélte a tömeges jogellenes gyilkosságokat, és felkérte a 2022-es iráni megmozdulások miatt létrehozott bizottságot, hogy vizsgálja ki a mostani haláleseteket.

Az ENSZ-ben dolgozó diplomaták szerint Irán többoldalas cáfolatot küldött a misszióknak a megtorlásokkal kapcsolatos vádakra, amelyben azt állította, hogy az iráni biztonsági erők csak az ellenük végrehajtott fegyveres támadások után csaptak össze a tüntetőkkel.

Kapcsolódó tartalom Akár 18 ezer halálos áldozata is lehet már az iráni tüntetéseknek Az iráni illetékes megerősített adatokra hivatkozó beszámolójában említett ötezer áldozatból mintegy 500 a biztonsági erők tagja volt.

