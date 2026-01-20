Nem csak az USA, de a világ is irányt váltott Trump második elnökségének első éve alatt

Egy év telt el Donald Trump 2025. január 20-i beiktatása óta, amely jelentős változásokat hozott az Egyesült Államok működésében és nemzetközi szerepében. Az amerikai elnök már hivatalba lépése után kijelölte a fő irányvonalat, majd ezeket a tavaly decemberben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiával erősítette meg. Összefoglalónkban megvizsgáltuk, hogy az elmúlt egy év intézkedései hogyan illeszkedtek Donald Trump terveihez, és mennyiben tükrözték az „Amerika az első” elvet.

Donald Trump kül- és belpolitikája egyértelműen a nemzeti érdekek prioritására épült. A 2025-ben bemutatott új nemzetbiztonsági stratégiája világossá tette, hogy az Egyesült Államok szakít a hidegháború utáni gyakorlattal, amikor globális „világőrként” próbált minden konfliktusban jelen lenni. A jövőben Washington csak ott avatkozik be, ahol közvetlen amerikai érdek forog kockán.

A cél az volt, hogy Amerika továbbra is erős nagyhatalom maradjon, de a be nem avatkozás elvét követve, a stratégiai prioritások mentén rendezze újra pozícióit. Ezt a szemléletet tükrözte a Monroe-doktrína újraértelmezése, a „Trump-kiegészítés” is, amely a Nyugati félteke feletti amerikai befolyás megerősítését, valamint Európában és Ázsiában a versenyelőny megőrzését helyezte előtérbe.

Az Egyesült Államok katonai, gazdasági és diplomáciai eszközökkel lépett a rivális hatalmak, elsősorban Kína és Oroszország latin-amerikai térnyerése ellen. 2026 januárjában a venezuelai Nicolás Maduro elleni fellépés is azt jelezte, hogy Washington kész határozottan érvényesíteni érdekeit saját térségében.

Európától a Közel-Keletig: amerikai érdekek mentén

Európa továbbra is fontos partner maradt az Egyesült Államok számára, de a kapcsolat egyre inkább érdek-vezérelté vált. Amikor a Trump-adminisztráció 2025 márciusában felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, hangsúlyozva, hogy az Északi-sark stratégiai jelentőségű az amerikai biztonság szempontjából.

A javaslat komoly vitákat váltott ki Európában, ezért Trump 2026 januárjában vámfenyegetésekkel is nyomatékosította az amerikai elvárásokat.

Washington, 2025. augusztus 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit kormányfő, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár és Mark Rutte NATO-főtitkár az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozó kezdetén a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)

A NATO esetében az Egyesült Államok továbbra is szövetségesként tekintett Európára, de egyértelmű feltételeket szabott. A GDP 5 százalékát elérő védelmi kiadások követelésével arra hívta fel a figyelmet, hogy Washington nagyobb felelősségvállalást vár el partnereitől.

Ez a gondolkodásmód tükröződött az ukrajnai háború kezelésében is.

Az Egyesült Államok 2025-ben fokozatosan visszafogta Kijev katonai és pénzügyi támogatásait, majd júliusban a fegyverszállítások jelentős részét függesztették fel. Washington ezzel jelezte, hogy csak a közvetlenül érintő konfliktusokban vállal aktív szerepet, miközben az üzleti alapú fegyvereladásokat továbbra sem zárta ki.

Ez a visszalépés nem a konfliktus iránti érdektelenséget, hanem stratégiai irányváltást jelzett. Donald Trump célja az volt, hogy a katonai eszközök helyett a diplomáciát és a tárgyalásos megoldást helyezze előtérbe, ezért az Egyesült Államok párhuzamosan megkezdte az egyeztetéseket Moszkvával is.

Az amerikai elnök nyílt csatornákat nyitott Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés felé, ami a Biden-adminisztráció konfrontatív politikájához képest jelentős fordulatot jelentett. Washington ezzel azt üzente, hogy a háború elhúzódása helyett politikai rendezést keres, még akkor is, ha ehhez korábban tabunak számító diplomáciai lépésekre van szükség.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)

Míg Ukrajnában visszafogta a katonai szerepvállalást az Egyesült Államok, addig a Közel-Keleten aktívabb fellépést tartott indokoltnak. Az iráni atomprogram megfékezése és a gázai békefolyamat támogatása közvetlenül is érintették az amerikai biztonsági érdekeket.

Amerikának kiemelt célja volt, hogy megelőzze a térség további destabilizálódását, és biztosítsa a stratégiai szállítási útvonalak és szövetségesek védelmét. Az Irán elleni szankciók és a szigorú ellenőrzések megakadályozták, hogy Teherán nukleáris képességei fenyegetést jelentsenek az Egyesült Államokra vagy partnereire.

A gázai békefolyamat eredményeként pedig két év után az izraeli túszok is kiszabadulhattak a Hamász terrorszervezet fogságából, ami nemcsak humanitárius siker volt, hanem Washington befolyását is erősítette a térségben.

Gazdasági verseny és ipari önállóság

A külpolitikai változások mellett Donald Trump gazdasági és iparpolitikai célokat is megvalósított, amelyben az Egyesült Államok tovább folytatta a Kínával zajló gazdasági és technológiai versenyt. 2025-ben nagyszabású beruházási programok indultak a félvezetőgyártás, az AI, a gyógyszeripar és a high-tech szektor amerikai gyártásának ösztönzésére, ezzel is csökkentve az importtól való függőséget.

Az amerikai gyártást különböző adókkal védték, majd 2026 januárjában bizonyos fejlett típusú chipekre is 25 százalékos vámot vezettek be. Az Egyesült Államok Tajvannal kötött megállapodása csaknem 250 milliárd dollárnyi beruházással lendítette fel az amerikai ipart.

Az amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Isabella tartályhajó a lengyelországi Swinoujscie LNG-terminál kikötőjébe érkezik 2022. április 28-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki)

Az energiapolitikában Donald Trump a fosszilis és a nukleáris kapacitások bővítésére helyezte a hangsúlyt. 2025-ben elindította az „Unleashing American Energy” programot, egyszerűsítette az engedélyezési folyamatokat, lazította a környezetvédelmi szabályozásokat, és ösztönözte az LNG-exportot.

A konzervatív értékek térnyerése

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora szintén a Trump-adminisztráció időszakában bontakozott ki.

Donald Trump tavaly novemberben hangsúlyozta Budapest és Washington együttműködésének fontosságát, különösen az energetikai beruházások, hadiipari fejlesztések és a high-tech ipari projektek területén.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között nemcsak jó kapcsolat, hanem hosszú évekre nyúló, érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság is jelen van.

Ennek egyik része a tömeges migráció elleni fellépés, amely a magyar kormányhoz hasonlóan az amerikai nemzetbiztonsági stratégia kulcseleme volt. 2025-ben az Egyesült Államok világossá tette, hogy a migrációt nem tekinti automatikus jognak, megerősítette a határkerítést, szigorította a bevándorlási kvótákat, és együttműködést követelt a közép-amerikai partnerországoktól.

Ezzel párhuzamosan a belpolitikai intézkedések is a Trump-adminisztráció értékrendjét tükrözték: felszámolták a diverzitással, egyenlőséggel és befogadással (DEI) kapcsolatos programokat, korlátozták a transznemű katonák szolgálatát, és átalakították a civil szervezetek (NGO-k) támogatását, hogy az teljesítményelvű, ideológiai szempontoktól mentes államigazgatást erősítse.

Egy év távlatából Donald Trump világosan megmutatta, hogy nem egyszerűen kormányzott, hanem irányt váltott. Az amerikai külpolitika elsődleges célja már nem a világ egészének átalakítása, hanem az amerikai nemzeti érdekek védelme és megerősítése. A Latin-Amerikától Európán át a Közel-Keletig, Kínával szemben hozott döntések egyetlen célt szolgáltak: az amerikai hatalom, szuverenitás és mozgástér visszaszerzését.

Donald Trump első éve egy olyan korszak kezdetét jelenti, amelyben az Egyesült Államok saját szabályai szerint kívánja meghatározni helyét a gyorsan változó világrendben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a hivatali eskütétele után a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Chip Somodevilla)