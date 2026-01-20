Eldőlt: Kína is meghívást kapott az amerikai elnöktől a gázai béketanácsba

Kína is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai béketanácsba – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, Kuo nem közölt részleteket.

Az örmény kormányfő és a marokkói király is meghívást kapott a béketanácshoz történő csatlakozáshoz, amelyet mindkét vezető elfogadott. Az örmény miniszterelnök meghívásáról sajtótitkára, Nazeli Bagdaszárján számolt be, hozzátéve, hogy Nikol Pasinján hivatalos felkérést kapott az amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a Béketanácsához annak egyik alapító tagjaként.

Pasinján kormányfő örömmel és felelősségteljesen elfogadta ezt a javaslatot, megerősítve Örményország elkötelezettségét a béke előmozdítására – írta Bagdaszárján a Facebookon. A marokkói diplomácia pedig hétfőn este jelentette be, hogy VI. Mohammed marokkói király is elfogadta az amerikai elnök meghívását, hogy alapító tagként csatlakozzon a béketanácsához.

Donald Trump elnök elkötelezettségét és elképzeléseit a béke előmozdításáért üdvözölve az uralkodó kedvezően reagált a meghívásra. Ennek keretében a Marokkói Királyság ratifikálja a tanács alapító okiratát

– közölte a külügyminisztérium a hivatalos MAP hírügynökség által ismertetett közleményében.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)