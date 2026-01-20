Jogos az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodással szemben tiltakozó gazdák felháborodása – jelentette ki az agrárminiszter

Jogos a gazdák felháborodása az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodással szemben, amit Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt hozott tető alá – közölte az agrárminiszter kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában. Nagy István úgy vélte, hogy Brüsszel elárulta a gazdákat, és a megállapodás a biztonságos élelmiszerellátást is veszélyezteti, ami felháborító.

Hatalmas gazdatüntetés van reggel óta Strasbourgban

A tárcavezető kiemelte:

egymást érik a tüntetések Európában. A gazdák nem hátrálnak meg Brüsszel gazdaellenes politikájával szemben, és december után kedden újabb demonstrációt tartanak.

Elmondta: kedden Európa minden részéről több ezer gazdálkodó, traktorok kíséretében vonult Strasbourgba, az Európai Parlament elé. A Közös Agrárpolitika drasztikus forráselvonása, az EU-Mercosur megállapodás, valamint az EU-Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma bedönti az egész európai agráriumot, ellehetetleníti a termelőket, és veszélyezteti az élelmezésbiztonságot.

„Felháborító, hogy az Európai Bizottság továbbra is teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdák legfontosabb követelését. A gazdáknak teljesen igazuk van, a magyar kormány pedig támogatja törekvéseiket”

– fogalmazott Nagy István, kiemelve, hogy „mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része.”

Úgy vélte, hogy Brüsszel elárulta a gazdákat, és a megállapodás a biztonságos élelmiszerellátást is veszélyezteti, ami felháborító. Ez nemcsak a termelők, hanem minden európai polgár ügye is egyben – fűzte hozzá.

Nagy István úgy folytatta: több hónapos távolmaradás és az agráriummal kapcsolatos hallgatás után most Strasbourgban, a munkahelyén is előkerült Magyar Péter, és hirtelen elkezdett a gazdákért aggódni.

Azt nem veri nagydobra, hogy pont abban a néppárti frakcióban ül az Európai Parlamentben, amely tető alá hozta az EU-Mercosur megállapodást – jegyezte meg a tárcavezető.

„Kétszínű, hazug és álságos, ahogy a Tisza Párt és vezetője tartja hatalomban azt az Európai Bizottságot, amely figyelmen kívül hagyja a gazdák érdekeit, és tönkreteszi az európai agráriumot. Ezzel szemben mi következetesen és határozottan kiállunk a gazdák mellett. Meg kell védenünk a versenyképességüket és piacaikat”

– húzta alá.

A kormány nem fogadja el az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és készek vagyunk az EU Bíróságához fordulni – jelezte.

„A gazdák, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak ránk” – zárta bejegyzését Nagy István.

Kiemelt kép: Magyar gazdák az EU és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen tiltakoznak Strasbourgban (Fotó: MTI/MTVA)